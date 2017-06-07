AYSİAD’TAN VALİ KOÇAK’A ZİYARET

Aydın Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AY-SİAD) Başkanı Özen Gündüz ile yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, Aydın Valisi Ömer Faruk KOÇAK’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, dernek olarak kuruldukları günden itibaren hem üyelerin birbirleriyle güçlü ilişkiler kurması hem de sosyal sorumluluk projeleri noktasında ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını aktaran Başkan Özen Gündüz, hayata geçirilen ve henüz plan aşamasında olan tüm projeleri Vali Ömer Faruk Koçak’a aktardı.

Hem ekonomi, hem de istihdam noktasında ülkemize ve şehrimize faydası olan insanların böyle bir dernek çatısı altında toplanarak toplum ve dernek üyeleri yararına projeler geliştirip bunları hayata geçirmesini takdir ettiğini belirten Vali Koçak, ihtiyaç duyulan her noktada Aydın Valisi olarak kapısının her daim açık olduğunu dile getirdi.

AY-SİAD’ın Milliyetçi, Maneviyatçı ve Mukaddesatçı duygularla hareket ettiğini belirten Başkan Gündüz, “Şehrimiz ve ülkemiz adına maddi manevi üzerimize düşen her konuda dernek olarak daima göreve hazırız.” dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, AY-SİAD’a başarılı çalışmalarının devamını dileyerek, yapılan çalışmalarla ilgili dönem dönem bilgilendirme ziyareti beklediğini iletti.

(GÜNER DOKUYUCU)