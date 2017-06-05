AYSÄ°AD’DAN ÅžEHÄ°TLER Ä°Ã‡Ä°N Ä°FTAR

AYSÄ°AD’dan “Åžehitler KatÄ±nda Ä°ftar” yemeÄŸi.

AydÄ±n AYSÄ°AD YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–zen GÃ¼ndÃ¼z ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n Uludere Ä°lÃ§esiâ€™ne baÄŸlÄ± Åženoba Beldesiâ€™nden havalandÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra yÃ¼ksek gerilim hatlarÄ±na takÄ±larak askeri helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan 13 askerimiz iÃ§in 7 gÃ¼n hayrÄ± ve tÃ¼m ÅŸehitlerin hayrÄ±na “Vatan SaÄŸolsun, Ä°ftar SofrasÄ±” programÄ± dÃ¼zenliyor.

AYSÄ°AD BaÅŸkanÄ± Ã–zel GÃ¼ndÃ¼z, 7 Haziran 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Cumhuriyet Ä°lkokulu BahÃ§esi’nde dÃ¼zenleyecekleri “Åžehitler KatÄ±nda Ä°ftar” yemeÄŸine tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ± davet etti.

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