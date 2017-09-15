AYESOB Başkanı Çetindoğan, oda başkanlarıyla bir araya geldi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahattin Çetindoğan, oda başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda; “Gün geçtikçe daha iyi şeyler yapıyoruz” dedi.

Efeler Ramazan Paşa Mahallesi Vardar İş Hanında düzenlenen toplantıda AYESOB’a bağlı oda başkanları ve genel sekreterleriyle buluşan AYESOB Başkanı Selahattin Çetindoğan, odalar olarak genel kurul sürecine girdiklerini belirterek, “Önümüzdeki dönem hepimize hayırlı olsun” dedi.

Oda genel kurullarının demokratik bir şekilde geçmesi dileğinde bulunan Çetindoğan, “Önümüzde artık bir süreç başlıyor. Hepimiz genel kurullarımızı sağ salim demokratik bir biçimde gerçekleştireceğiz. Ben hep şunu söylüyorum. Biz birbirimize çok alıştık. İnşallah topluluk olarak gene beraber gidelim. Elbetteki adaylarımız olacak. Bu demokratik bir yarış. Üye kimi isterse onu seçecektir. Önümüzdeki dönem hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“Gün geçtikçe daha iyi şeyler yapıyoruz”

Ahilik haftasında bir ilki geçekşleştireceklerini ifade eden Çetindoğan, şunları söyledi: “Çarşamba günü Ahi Evran haftamız var. İlk defa bir şey gerçekleştireceğiz. Bütün odaların ahi adaylarına birer hediye yaptırdık. Tören bittikten sonra onların hepsine hediye vereceğiz. Onları da unutmadık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da programa katılma ihtimali var. Bu hafta içinde kendisini ziyaret ettiğimde, yapacak olduğumuz programdan bahsettim. Kendisi de ‘Çok güzel olmuş çok iyi düşünmüşsünüz’ dedi. Yani güzel bir program olacak diye düşünüyorum. Bu sene etkinlik daha kalabalık olacak. Gün geçtikçe daha iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kırşehirdeki bazı programlara baktım. Önümüzdeki dönem bu programları uygulamaya çalışacağız. Şed Kuşatma’yı (Kalfalıktan, ustalığa geçiş töreni) daha farklı bir hale getireceğiz. Kırşehir’de çok güzel etkinlikler oluyor. Ahilik haftası, orada 1987 yılından beri kutlanıyor. Türkiye’nin diğer illeride 2008’den beri kutlanmaya başladı. Bizde böyle bir program düşünüyoruz. Tabi bu programı yürürlüğe koymak bütçe isteyen bir durum, ama üstesinden geleceğiz”

Toplantı odaların sorunları ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. (İHA)