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31 Ağustos 2017
Ekonomi

Aydın’ın hayıt balını markalaştırıp pazarlayacaklar

Aydın Bal ve Arı Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Aydın’a has hayıt balını markalaştırıp pazarlamak için çalışma başlattılar.
Aydın Bal ve Arı Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Aydın’da yıllık 6 tonluk üretimi yapılan hayıt balının kendine has özelliklerini ortaya çıkararak marka haline getirmek için çalışma başlattılar.
Bu kapsamda Karpuzlu, Çine, Koçarlı, Söke ve Nazilli’deki arıcılardan hayıt balı numunesi toplayan kooperatif, bal numunelerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’ne gönderdi. Yapılacak olan çalışmalarla hayıt balının karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracak olan kooperatif, böylelikle Aydın’da yıllık 6 tonluk üretimi yapılan hayıt balını marka haline getirmeyi hedefliyor.
Aydın’a özgü hayıt balının kendine özgü tadı olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Ayhan Özdemir, “Yapacağımız çalışmalarla karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracağımız hayıt balının tüketimini ve fiyatını arttırmak istiyoruz. Vatandaşlar bu balın özelliğini bilerek alıp tüketecek. Bu bal değerlenince arıcılarımız da daha fazla üretmeye başlayacak. Arıcılarımızdan topladığımız hayıt balını kooperatif olarak toplayıp kavanozlarda vatandaşlarımıza satışa sunacağız” dedi.
Hayıt balının Aydın arıcısı için çok değerli olduğunu ifade eden Özdemir, “Hayıt balını Türkiye’de ön plana çıkaracağız. Diğer illere özgü çeşitli ballar var. Bizde Aydın’ın hayıt balını, marka haline getireceğiz. Bu balla satış rekoru kıracağımızı düşünüyoruz” dedi. (İHA)

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