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02 Haziran 2017
Ekonomi

Aydın’da tohumluk arpa ve buğday kontrolleri yapıldı

Aydın’da sertifikalı buğday ve arpa tohum üreticiliği için çeşitli firmaların verdiği 42 adet beyanname kapsamında 2 bin 868 dekar alanda tarla kontrolleri tamamlandı.
Ülkemiz sertifikalı tohumluk ihtiyacının karşılanması amacıyla Aydın genelinde tohumluk üreticisi firmalar, üretimini yapacağı tohumluk 40 adet buğday ve 2 de arpa çeşitlerine ait toplam 42 adet beyanname verdi. 2017 yılında tohumluk üretimi amacıyla başvuruda bulunan firmalar 94,35 dekar alanda arpa, bin 773,7 dekar alanda ekmeklik buğday olmak üzere toplamda 2 bin 868 dekar alanda tohumluk üreteceğini beyan etti. Kabul edilen beyannamelerin tarla kontrollerine de tamamlanırken, tohumluk üretimi amacıyla 94,35 dekar alandan tahmin 37 bin 440 kilogram i arpa üretimi, 2 bin 773,7 dekar alandan da tahmini 1 milyon 914 bin 745 kilogram ekmeklik buğday üretimi beklendiği açıklandı.
Tohumluk üretimlerinin sertifikasyon sistemi içinde yer alabilmesi için tarla kontrolü yapılmasının zorunlu olduğunu belirten Aydın Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, “Tarla kontrolleri serin iklim tahıllarında bitki sarı olum dönemine geldiğinde yapılmaktadır. Bu dönemde özellikle sürme ve rastık hastalıkları en belirgin şekilde görülmektedir. Böylelikle verim tahmini de daha sağlıklı yapılabilmektedir. Tohumluk bitkisinin ait olduğu çeşidin özelliklerini gösterip göstermediği tarlada kontrol edilir. Tohumluğun kalitesini bozacak faktörler en iyi tarla kontrolü ile tespit edilir. Tarla kontrolünün kuralları çerçevesinde eksiksiz yapılması ile birçok masraf ve işlem baştan engellenmiş olur” dedi. (İHA)

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