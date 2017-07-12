Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
13 Temmuz 2017
Ekonomi

AydÄ±nâ€™da piyasa gÃ¶zlem ve denetimleri sÃ¼rÃ¼yor

AydÄ±n Ticaret Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce geÃ§tiÄŸimiz Haziran ayÄ± iÃ§erisinde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda 32 tÃ¼ketici sorununun Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
AydÄ±n Ticaret Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne intikal eden tÃ¼ketici ÅŸikayetlerinin 4077 SayÄ±lÄ± TÃ¼keticinin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanun gereÄŸi ve bu Kanuna dayanÄ±larak Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen yÃ¶netmelikler, tebliÄŸler ve genelgeler doÄŸrultusunda incelenerek mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. NÃ¼fus kayÄ±t sisteminde tÃ¼keticinin kaydÄ±nÄ±n diÄŸer il veya ilÃ§elerde bulunduÄŸunun tespiti halinde tÃ¼ketici ÅŸikayeti ilgili Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine veya Ä°lÃ§e KaymakamlÄ±klarÄ±na intikal ettirilerek, ilgili TÃ¼ketici SorunlarÄ± Hakem Heyetlerinde sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanÄ±yor.
Haziran ayÄ± iÃ§erisinde Ticaret Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ulaÅŸan tÃ¼ketici ÅŸikayetlerinin sayÄ±sÄ± 19 adet olarak gerÃ§ekleÅŸti. Bu ÅŸikayetlerin 2â€™si bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri, 15â€™Ã¼ ayÄ±plÄ± mal ve hizmetleri kapsayan 9â€™u cep telefonu, 3â€™Ã¼ buzdolabÄ± ve birer tane klima, ankastre fÄ±rÄ±n ve uÃ§ak bileti iadesi ve birer tane devre tatil sÃ¶zleÅŸmesi ile yurt Ã¼creti ÅŸikayetlerinden oluÅŸtu.
Ä°l TÃ¼ketici Hakem Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca ay iÃ§inde 07 Haziran 2017 ve 15 Haziran 2017 tarihlerinde olmak Ã¼zere iki toplantÄ± yapÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu toplantÄ±larda 10â€™u tÃ¼ketici lehine, 5â€™i tÃ¼ketici aleyhine, 1â€™i gÃ¶revsizlik/yetkisizlik, 2â€™si uzlaÅŸma, 2â€™si karar dÃ¼zeltme ve 12â€™si bilirkiÅŸi atamasÄ± olmak Ã¼zere toplam 32 adet Ä°l Hakem Heyeti kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Piyasa GÃ¶zetimi ve Denetimi Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±:
6502 sayÄ±lÄ± TÃ¼keticinin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda Efeler ilÃ§esinde 4 iÅŸ yerinde 20 Ã¼rÃ¼nde fiyat etiketi yÃ¶nÃ¼nden denetim yapÄ±ldÄ±. 4703 SayÄ±lÄ± ÃœrÃ¼nlere Ä°liÅŸkin Teknik MevzuatÄ±n HazÄ±rlanmasÄ± ve UygulanmasÄ±na Dair Kanun kapsamÄ±nda Efeler ilÃ§esinde 4 iÅŸ yerinde gerÃ§ekleÅŸen denetimde 46 Ã¼rÃ¼n kontrol edildi.
6102 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk Ticaret Kanunu kapsamÄ±nda bir kooperatif hakkÄ±nda yapÄ±lan Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°nceleme Raporu ile ilgili BakanlÄ±k talimatÄ± doÄŸrultusunda kooperatife ait kanuni defterlerin yasal sÃ¼rede kapanÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmamasÄ± nedeniyle KuÅŸadasÄ± KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nca alÄ±nan 15 bin 627 TLâ€™lik idari para cezasÄ± kararÄ± kooperatife tebliÄŸ edildi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  "AYDIN, Ä°STÄ°HDAMDA HEDEFÄ° TUTTURDU"

Share

BENZER HABERLER

TaÃ§sÄ±z KralÄ±n AdÄ± Didim’de YaÅŸayacak

TaÃ§sÄ±z KralÄ±n AdÄ± Didim’de YaÅŸayacak

ÅžEHÄ°TLER Ä°Ã‡Ä°N KOÅžTULAR

ÅžEHÄ°TLER Ä°Ã‡Ä°N KOÅžTULAR

AydÄ±nspor 1923 kongresi Ã§Ä±kan olaylar nedeniyle iptal oldu

AydÄ±nspor 1923 kongresi Ã§Ä±kan olaylar nedeniyle iptal oldu

SÃ¶keli Mehmet KeÃ§e, KÄ±rkpÄ±narâ€™da gÃ¼reÅŸecek

SÃ¶keli Mehmet KeÃ§e, KÄ±rkpÄ±narâ€™da gÃ¼reÅŸecek

AydÄ±nspor 1923 ve Nazilli Belediyespor’un GruplarÄ± Belli Oldu

AydÄ±nspor 1923 ve Nazilli Belediyespor’un GruplarÄ± Belli Oldu

HÃ¼seyin Aksu Spor Tesislerinde yangÄ±n

HÃ¼seyin Aksu Spor Tesislerinde yangÄ±n

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

AÃ§Ä±k
BugÃ¼n 07/13 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En yÃ¼ksek 38Â°C. RÃ¼zgÃ¢r KKD, 15 - 25 km/saat.
AÃ§Ä±k
BugÃ¼n 07/13 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 22Â°C. B rÃ¼zgÃ¢r GD deÄŸiÅŸiyor, 15 - 30 km/saat.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5650

  • Euro

    4,0805

  • BIST

    103.810

  • AltÄ±n

    140,3457

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

-->

CLOSE