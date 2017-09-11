Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
11 Eylül 2017
Ekonomi

Aydın’da piyasa gözetim ve denetimleri devam ediyor

Aydın Ticaret İl Müdürlüğünce geçtiğimiz Ağustos içerisinde yapılan denetimlerde bir iş yerine bin 206 lira ceza kesildi.
Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne intikal eden tüketici şikayetlerinin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği ve bu Kanuna dayanılarak Ticaret Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler doğrultusunda incelenerek mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmasına çalışılıyor. Nüfus kayıt sisteminde tüketicinin kaydının diğer il veya ilçelerde bulunduğunun tespiti halinde tüketici şikayeti ilgili İl Müdürlüklerine veya İlçe Kaymakamlıklarına intikal ettirilerek, ilgili Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde sonuçlandırılması sağlanıyor.
Aydın’da Ağustos ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğüne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 21 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 2’si bankacılık işlemleri, 17’si ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan 9’u cep telefonu, ikişer adet mobilya ve otomotiv ve birer adet cam balkon, klima, ankastre fırın ve kooperatif ile 2’si paket tur sözleşmeleri şikayetlerinden oluştu.
İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 17 Ağustos 2017 ve 23 Ağustos 2017 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 14’ü tüketici lehine, 9’u tüketici aleyhine ve 6’sı uzlaşma olmak üzere toplam 29 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 40 bilirkişi ataması yapıldı.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışmaları
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Kuşadası, Köşk ve Nazilli ilçelerinde 6 işyerindeki 30 üründe fiyat etiketi, 2 işyerine 2 üründe reklam ve tanıtım ile 1 işyerinde işyeri dışında satış sözleşmeleri yönünden denetim yapıldı. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun Kapsamında İlimiz Kuşadası ve Nazilli İlçelerinde; 7 işyerinde denetim yapılmış olup 138 ürün denetlendi.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir işyerinde 1 adet işyeri dışında yapılan satış sözleşmeleri üzerinde yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıktan dolayı bin 206 TL idari para cezası uygulandı. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ANAGOLD'DA MUTLU SON

Share

BENZER HABERLER

ULAŞIMA YÜZDE 10 ZAM

ULAŞIMA YÜZDE 10 ZAM

Ege balıkları Hong Kong’ta görücüye çıktı

Ege balıkları Hong Kong’ta görücüye çıktı

Kardeş borsalardan YÖREX’de ortak tanıtım

Kardeş borsalardan YÖREX’de ortak tanıtım

Aydın’da kuru incir sektör toplantısı yapıldı

Aydın’da kuru incir sektör toplantısı yapıldı

VERGİLİ, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNİ SORDU

VERGİLİ, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNİ SORDU

“GAZETECİLER HAKARETİ DEĞİL, TEŞEKKÜRÜ HAK EDİYOR”

“GAZETECİLER HAKARETİ DEĞİL, TEŞEKKÜRÜ HAK EDİYOR”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 09/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 32°C. Rüzgâr BGB, 15 - 30 km/saat.
Açık
Bugün 09/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 14°C. Rüzgâr GGB, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,4137

  • Euro

    4,0828

  • BIST

    109.458

  • Altın

    145,4919

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE