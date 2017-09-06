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06 Eylül 2017
Ekonomi

Aydın’da kuru incir sektör toplantısı yapıldı

Aydın Ticaret Borsasında kuru incir sektör toplantısı yapıldı. Toplantıda incir sektörünün sorunları görüşülerek yapılması gerekenler planlandı.
Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonundaki toplantıda kuru incir sektörünün sorunları görüşüldü. Kuru incir üreticileri, tüccarlar ve ihracatçılar kuru incir sektöründe yaşanan sıkıntıları dile getirdiler.
Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Kazım Günaydın, her sene olduğu gibi bu senede kuru incir sektörünün sorunlarını konuşmak için bu toplantıyı düzenlediklerini dile getirerek, “ İncir sektöründe yer alan tüccarlarımızın, ihracatçılarımızın, üreticilerimizin ve ziraat odalarımızın her zaman yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bugün incir sektöründe bir ilerleme kaydettiysek, Ege İhracatçılar Birliği, Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odasının katkıları çoktur. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İncir Araştırma Enstitüsü ve birliklerimizin de emekleri çok vardır. İncirimize hep beraber sahip çıkmamız gerekir” dedi.
Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Ökdem ise Türkiye’nin kurutmalık incir alanında dünyada ilk sırada olduğunu belirterek, “İzmir ve Aydın’da gerçekleşmesi beklenen kuru incir rekoltesi 78 bin 200 tondur. Bunun 63 bin 500 tonu Aydın’a aittir. Aydın’da incir kalitesini arttırmak amacıyla bir çok çalışma gerçekleştirdik. İncirin kalitesini arttırmak amacı ile 40 adet organik incir üreticisine 40 kurutma tüneli, bin 200 adet kurutma kereveti dağıttık. İncir üreticilerine 200 bin adet ilek fidesi dağıtımı yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. 2016 yılı içerisinde Aydın’da 83 bin 600 ton tarımsal ihracat gerçekleşti. Bunun da 40 bin tonunu kuru incir ve bundan üretilen ürünlerdir” diye konuştu
Kuru İncir Sektör Toplantısına Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Kazım Günaydın, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyesi Yusuf Gabay, Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Ökdem, üreticiler, tüccarlar ve ihracatçılar katıldı. (İHA)

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