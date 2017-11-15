Balık avlanma sezonunun 1 Eylül de başlamasıyla birlikte ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da balık bolluğu yaşanıyor.

Didim ilçesi Taşburun ve Akbük’te denize açılarak balıkçılık yaptıklarını belirten Şemsettin İyioğlu, bu sezon balık bolluğu yaşandığını belirterek, ” Bu yıl denizde balık bolluğu var.1 Eylülde başlayan balık sezonu Mayıs ayında sona erecek. Şu anda deniz Çipurası, Kefal ve Levrek bolluğu var. Bunun dışın da Hamsi, Sardalya, Kolyos, Palamut, Trança ve Mercan da çıkıyor” dedi.

Balıkçı Şahin Yılmaz’da, semt pazarlarında balık satışlarından memnun olduklarını belirterek, İncirliova pazarında hamsi ve sardalya 7-10 TL’den alıcı bulurken palamut tanesi 10 TL, levrek 30 TL, Çipura 40 TL den satıldığını ifade etti.

Şahin, 1 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek olan balık av mevsiminden umutlu olduklarını ve hava şartlarını uygun olduğu bu günlerde avın bereketli geçtiğini sözlerine ekledi. (İHA)