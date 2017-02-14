Aydın’da arıcılar birlik olmayı başardı

Aydın’da arıcılar “İki Denizlili bir araya geldiğinde iş ortaklığı iki Aydınlı bir araya geldiğinde de masa ortaklığı kurar” sözünü boşa çıkardı. Yıllardır Aydınlı arıcıların en büyük talepleri arasında yer alan kooperatifleşme Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir önderliğinde kuruldu. Yeni kurulan kooperatif sayesinde artık Aydın arıcısı tüccarın elinden kurtulacak ve birlikte hareket ederek rekabet gücünü arttıracak.

“Çeyrek asırlık hayali gerçekleştirdik”

Türkiye’nin en genç Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı unvanına da sahip olan Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, yeni kurulan kooperatif ile Aydın arıcısının çeyrek asırlık hayalini gerçekleştirdiklerini ve bu kooperatifin aynı zamanda ülkedeki tüm birliklere örnek teşkil edeceğini belirterek destek veren herkese teşekkür etti. Bölge arıcısının en büyük sıkıntılarından birinin de güçlerini birleştiremediği için ‘tüccar tuzağı’ olduğunu belirten Aydın Bal ve Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ayhan Özdemir, “Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Aydın’da arıcımızın en büyük sıkıntılarından biri de birliktelik sağlanamadığı için tüccarın eline düşmekti. Hem bal üretimi ve arı malzemesi alırken, hem de arı ürünü ve bal satarken arıcımızın rekabet gücü yoktu. Bu sıkıntıyı çözmek amacıyla 9 ortakla kuruluşunu yaptığımız Aydın Bal ve Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi şu anda 200 üyeye ulaştı. Aydındaki tüm arıcıların bu kooperatife üye olmaya çağırıyoruz” dedi.

“Arı yemi kooperatiften”

Kooperatif olarak sektörün tüm ihtiyaçlarını da arıcıya en uygun fiyatla sunma gayreti içerisinde olacaklarını belirten Başkan Ayhan Özdemir, “Şu anda kooperatifimizin ilk icraatı Konya’da özel bir firma tarafından arı yeminin Aydın bölge bayiliğini almak oldu. Üreticilerimiz Denizli-Aydın karayolu üzeri Umurlu Mahallesi’nde bulunan kooperatif binamızdan sektöre yönelik tüm ihtiyaçlarını temin edebilecekler” diyerek kooperatifin kuruluşunda büyük desteği olan Aydın Milletvekili mehmet Erdem’e teşekkür etti.

Aydın ilinin Türkiye’de bal üretiminde dördüncü sırada yer aldığını ancak aracıların arıcılardan daha çok para kazandığını belirten Ayhan Özdemir, bu kooperatifi arıcıların hakkını korumak ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla kurduklarını belirtti. Nisan sonuna kadar kooperatifin ortak kabul etmeye devam edeceğini belirten Özdemir, arıcılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü bölgelerde de arı marketleri açılacağını kaydetti. (İHA)