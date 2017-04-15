Aydın, Rusya’daki turizm fuarında tanıtılacak

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, üç partinin ortak önergesi ile Didim ve Kuşadası turizmini canlandırmak amacıyla 26-28 Mayıs günlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılacak olan turizm fuarında stant açılarak Aydın’ın tanıtılması için 200 bin lira ayırdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında; Türkiye – Rusya Federasyonu arasındaki turizm hareketliliğini artırmak, Didim ve Kuşadası’ndaki turistik destinasyonları tanıtmak, Kentin ticari ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) öncülüğünde Moskova’da 26-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Turizm Fuarında Büyükşehir Meclisi’nde grubu bulunan her üç partiden üçer meclis üyesi ve üç büyükşehir personeli olmak üzere on iki kişilik bir heyet ile Aydın’ın tanıtılmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi; Turizm Fuarına katılım sağlanıp Aydın’ın tanıtımının yapılması için Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 200 bin TL ödenek ayrılmasına karar verdi.