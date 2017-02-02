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02 Şubat 2017
Ekonomi

Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nde Kongre Heyecanı

Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 25 Şubat günü yapılacak olağan genel kurulu için adaylar çalışmalarına başladı. Sektörün Türkiye’deki önemli isimlerinden olan Selim Boran, “Yetiştiricimizin ve sektörün sorunlarını çözmek için ben de varım” dedi.
Kendilerinin de zamanında birkaç hayvan bir traktör ile yola çıktıklarını ve sektördeki tüm meslektaşlarına faydalı olmak amacıyla Birlik Başkanlığı’na aday olduğunu belirten Boran Gıda Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Selim Boran “Birliğin daha iyi hizmet vermesi için yola çıktık. Önemli projelerimiz var. İlk olarak şunu belirteyim ki, birlik hizmeti üyenin ayağına götürecek. Hiçbir üye evrak teslimi için bulunduğu köyden kentten birliğe gitmek zorunda kalmayacak. Birliğin görevlileri bizzat üyenin ayağına giderek evrakları teslim alıp teslim edecek. Birlik olarak hammadde alışlarında toplu alımla girdi maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında göreve gelmemiz halinde ilk olarak makam aracını satıp birliğe hayvan nakil aracı alarak yetiştiricilerin hizmetine sunacağız” diyerek üyelerden destek istedi.
Selim Boran’ın ekibinde Kerem Akdağ, Kamil Fidan, İsmail Özkan, Nurettin Altıntaş, Mustafa Çelik, Vahit Çetinkaya, Murat Han, Murat Kocabıyık ve Tuncay Uçar yer alıyor.
Selim Boran Kimdir?
Kuyucak’ta yaklaşık 30 yıl önce küçük bir kasap dükkanı işletmeciliği ile yola çıkan ve bugün Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer alan Boran Gıda Hayvancılık Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Selim Boran 1971 Kuyucak Doğumlu, evli ve 3 çocuk babası. (İHA)

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