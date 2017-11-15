Aydın, Girişimcilik Zirvesi G3’e Ev Sahipliği Yapacak

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Girişimcilik Zirvesi G3’ün 2018 yılında Aydın’da yapılacağını müjdeledi.

AYTO Başkanı Hakan Ülken, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin Girişimcilik Zirvesi G3 Platformunun İstanbul sonrası Anadolu ayağı 2018’de Aydınımızda olacak. TOBB Başkanım M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na sonsuz teşekkürler. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (İHA)