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25 Mayıs 2017
Ekonomi

AY-SİAD’DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

AYSİAD Olağan genel kurul sonrasında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Görev dağılımı yapılan toplantıda AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Özen Gündüz getirildi. 
Görev dağılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AY-SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özen Gündüz; “Gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda görev dağılımımız gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu görev dağılımın hayırlar getirmesini dilerim. Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdürmeye devam edeceğiz. AY-SİAD, her zaman birlik ve beraberliğin sergilendiği nadide bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. Yapılan bu görev dağılımıyla, birlikte ve beraberlik içinde önümüzdeki yıllarda inşallah hedefi düşürmeden gerekli çalışmaları yapacağımıza inanıyorum.” dedi.
Şehrin tüm dinamikleriyle ortak hareket etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Gündüz, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite, iş dünyası ve meslek kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE RAMAZANDA 40 TL’LİK ALIŞVERİŞ ÇEKİ
Ayrıca Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yapacak oldukları yardımlarla ilgili bilgilerde veren Gündüz; “Önümüzdeki günlerde karşılayacağımız bereket ve bolluk ayı olan Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine geçen sene olduğu gibi bu yılda Ramazan Alışveriş Çeki dağıtacağız. 40 TL’lik bu alışveriş çeklerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için sizler sayesinde bizlere ulaşması içinde çağrıda bulunmuş olalım.” şeklinde konuştu.
Özen Gündüz Başkanlığı’ndaki yönetim kurulu görev dağılımı şu isimlerden oluştu. Başkan Vekilliklerine Faruk Özkan ve Gökhan Çavuşoğlu, Sekreterliğe Hasan Alperen Işılak, Saymanlığa Zafer Erzurum seçildi.
(KUDRET CAN)

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