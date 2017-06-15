AY-SİAD AİLESİ İFTARDA BULUŞTU

‘Birlik İçinde Güçlü Yarınlara’ parolası ile çalışmalarına devam eden Aydın Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AY-SİAD) üyeleri ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
İftar programına, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ev sahipliği yapan AY-SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özen Gündüz, “Geleneksel hale getirip bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz AY-SİAD Ailesi İftarı’ndaki asıl amacımız, ailelerin ve çocukların birbirleriyle kaynaşıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını sağlamaktır.” dedi.
AY-SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özen Gündüz ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Royal Garden’da düzenlenen programa yaklaşık 60 üye ailesiyle birlikte katıldı.
İftar programında bir araya gelen AY-SİAD üyeleri ve yönetim kurulu, birbirleriyle sohbet etme, kaynaşma fırsatı yakalayıp birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdi.
60 AY-SİAD AİLESİ KATILDI
İftar sonrası konuşan Başkan Özen Gündüz, dernek olarak her ay düzenli olarak çeşitli faaliyetler yaptıklarını ve yaz döneminin ardından Eylül ayında faaliyetlerine hız vereceklerini vurguladı.
Yaz dönemini üye iş yeri ziyaretleri ile geçirmeyi planlayan ve düzenlenen iftar yemeğine katılarak kendilerini yalnız bırakmayan üyelere teşekkür ederek; “97 üyesi olan AY-SİAD Ailemizin bugün müsait olup iftar yemeğine katılabilen yaklaşık 60 aileyle birlik ve beraberlik içinde bir iftar yemeği gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.
Dernek üyelerinin ticaret iştigaliyetiyle uğraşırken her zaman aile olarak bir araya gelip kaynaşma fırsatı bulamadıklarını belirten Gündüz; “Bu şekilde aileleri birbirleri ile sıcak tutacak etkinlikleri sıklaştırmaya başladık. Bolluk, bereket ve hayır ayı olan Ramazan’ı AY-SİAD olarak değerlendirmeye çalıştık. Üyelerimizin destekleri ile 500’e yakın aileye ulaşıp Ramazan’ın bereketine onlara 40’ar liralık alışveriş çeki desteğinde bulunduk. Ayrıca geçen hafta da şehitlerimizin hayrına yine üyelerimizin ve hayırseverlerimizin desteği ile 500 kişilik iftar yemeği tertipledik. Bu etkinliklerle de görüldüğü gibi milliyetçi, maneviyatçı ve mukaddesatçı kimlikleri ile AY-SİAD üyeleri, gün geçtikçe daha da birbirlerine sarılarak faaliyetlerine devam edecek.” dedi.