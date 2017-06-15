AY-SİAD AİLESİ İFTARDA BULUŞTU

Yaz dönemini üye iş yeri ziyaretleri ile geçirmeyi planlayan ve düzenlenen iftar yemeğine katılarak kendilerini yalnız bırakmayan üyelere teşekkür ederek; “97 üyesi olan AY-SİAD Ailemizin bugün müsait olup iftar yemeğine katılabilen yaklaşık 60 aileyle birlik ve beraberlik içinde bir iftar yemeği gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Dernek üyelerinin ticaret iştigaliyetiyle uğraşırken her zaman aile olarak bir araya gelip kaynaşma fırsatı bulamadıklarını belirten Gündüz; “Bu şekilde aileleri birbirleri ile sıcak tutacak etkinlikleri sıklaştırmaya başladık. Bolluk, bereket ve hayır ayı olan Ramazan’ı AY-SİAD olarak değerlendirmeye çalıştık. Üyelerimizin destekleri ile 500’e yakın aileye ulaşıp Ramazan’ın bereketine onlara 40’ar liralık alışveriş çeki desteğinde bulunduk. Ayrıca geçen hafta da şehitlerimizin hayrına yine üyelerimizin ve hayırseverlerimizin desteği ile 500 kişilik iftar yemeği tertipledik. Bu etkinliklerle de görüldüğü gibi milliyetçi, maneviyatçı ve mukaddesatçı kimlikleri ile AY-SİAD üyeleri, gün geçtikçe daha da birbirlerine sarılarak faaliyetlerine devam edecek.” dedi.

(GÜNER DOKUYUCU)