ALTIN FÄ°YATLARI DURMUYOR

AltÄ±n fiyatlarÄ± yeni yÄ±la hÄ±zlÄ± giriÅŸ yaptÄ±.AltÄ±n fiyatlarÄ± 2015 ve 2016 yÄ±llarÄ±nÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±.

2015 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda 98 TL olan gram altÄ±n fiyatÄ± 2016 Ocak ayÄ±nda 99 TL 2017 Ocak ayÄ±nda ise 132 TL oldu.

2015 ve 2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki iki yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde %133 Â´lÃ¼k artÄ±ÅŸ ile altÄ±n fiyatlarÄ± rekor kÄ±rdÄ±.

2015 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda 170 TL olan Ã§eyrek altÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda 168 2017 yÄ±lÄ± ocak ayÄ±nda ise 230 TLÂ´yi gÃ¶rdÃ¼.

Cumhuriyet altÄ±nÄ± ise; 2015 de 677, 2016’da 715, 2017’de ise 924 TL.’ye ulaÅŸtÄ±.

Bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Hakan Kuyumculuk iÅŸletme sahibi Hakan Karar bize ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



BankalarÄ±n altÄ±n alÄ±p satmalarÄ± altÄ±n sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ olumsuz etkiliyor.

VatandaÅŸ bilmiyor ki, ya da farkÄ±nda deÄŸil ki bizim alÄ±ÅŸ satÄ±ÅŸ fiyat farkÄ± ile bankanÄ±n alÄ±ÅŸ satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± arasÄ±nda bariz fark var.

VatandaÅŸ bunu hesaplayamÄ±yor, o yÃ¼zden bankalarÄ±n altÄ±n alÄ±ÅŸ satÄ±ÅŸÄ± yasaklanmalÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

AyrÄ±ca; Ãœlkemizdeki patlayan her bomba bize altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesi olarak geri dÃ¶nÃ¼yor, iÅŸlerimizi son derece olumsuz etkiliyor. ArtÄ±k bombalar patlamasÄ±n, insanlarÄ±mÄ±z Ã¶lmesin, Ã¼lkemizde barÄ±ÅŸ, huzur olsun, istikrar olsun. Bizim devletimizden beklentimiz bu yÃ¶nde.”

Ã–te yandan diÄŸer bazÄ± maÄŸazalar ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde esnaf gÄ±da ve market dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer tÃ¼ketim mallarÄ±nda satÄ±ÅŸlarÄ±n Ã§ok yÃ¼z gÃ¼ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ± gÃ¼nler siftah yapmadan kepenk kapattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. “AltÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n daha da yÃ¼kselmesinden korkuyoruz. Ã–nceden yaÅŸanan fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle yastÄ±k altÄ± altÄ±nlar bile kalmadÄ±. YastÄ±k altÄ± altÄ±nÄ± olanlar da bankalarda muhafaza etmeyi tercih ediyorlar.BankalarÄ±n altÄ±n alÄ±p satmalarÄ± altÄ±n sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ olumsuz etkiliyor.VatandaÅŸ bilmiyor ki, ya da farkÄ±nda deÄŸil ki bizim alÄ±ÅŸ satÄ±ÅŸ fiyat farkÄ± ile bankanÄ±n alÄ±ÅŸ satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± arasÄ±nda bariz fark var.VatandaÅŸ bunu hesaplayamÄ±yor, o yÃ¼zden bankalarÄ±n altÄ±n alÄ±ÅŸ satÄ±ÅŸÄ± yasaklanmalÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.AyrÄ±ca; Ãœlkemizdeki patlayan her bomba bize altÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesi olarak geri dÃ¶nÃ¼yor, iÅŸlerimizi son derece olumsuz etkiliyor. ArtÄ±k bombalar patlamasÄ±n, insanlarÄ±mÄ±z Ã¶lmesin, Ã¼lkemizde barÄ±ÅŸ, huzur olsun, istikrar olsun. Bizim devletimizden beklentimiz bu yÃ¶nde.”Ã–te yandan diÄŸer bazÄ± maÄŸazalar ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde esnaf gÄ±da ve market dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer tÃ¼ketim mallarÄ±nda satÄ±ÅŸlarÄ±n Ã§ok yÃ¼z gÃ¼ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ± gÃ¼nler siftah yapmadan kepenk kapattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler.

(BetÃ¼l Ã‡OLAK)