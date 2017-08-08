35 HANEYE GELİR GETİRİCİ TÜR SERTİFİKASI

Aydın Efeler İlçesinde Gelir Getirici Tür kapsamında yapılan kestane ağaçlandırma alanları Konuklu Mahallesi’nde 35 aileye sertifikalarıyla teslim edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında sertifika dağıtımları devam ediyor. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nce 70 hektar alanda gerçekleştirilen kestane ağaçlandırması 35 parsel halinde Konuklu Mahallesi’nde sahiplerine teslim edildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, değişik türlerde gelir getirici tür kapsamında yapılan ağaçlandırmalarla ilgili sertifika dağıtımlarının devam edeceğini söyledi.

Aydın Efeler İlçesi Konuklu Mahallesi’ne yapılan sertifika dağıtımına Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun, Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı, Odun Dışı Ürünler Şube Mühendisi Ahmet Genç, Konuklu Mahalle Muhtarı Fethi Şahin ve köylüler katıldı. Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gelir getirici tür ağaçlandırmalarıyla ilgili sertifika dağıtımlarının ileriki dönemde devam edeceğini söyledi.

Bölge Müdürü Çelik, “Aydın Orman İşletme Müdürlüğümüzce Efeler ilçesi Konuklu mahallesinde toplam 700 dekar alanda kestane ağaçlandırma çalışması yapıldı. Bu alanı 35 parsele böldük. Her bir parsele 157 kestane fidanı dikildi. Toplam 5 bin 495 adet kestane fidanı dikiminin gerçekleştirildiği alanla ilgili sertifikaları köylülerimize teslim ettik. Hayırlı olsun.” dedi.

(HABER MERKEZİ)