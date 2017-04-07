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07 Nisan 2017
Ekonomi

300 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK

Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda çalıştırılmak üzere sınavla 300 vergi müfettiş yardımcısı alınacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 3-4 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak olan sınavlara 24 Nisan ile 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında başvurulabilecek.
Ayrıca sınava 2015-2016 KPSS’den yeterli puan alanların başvurabilecekleri de belirtildi.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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