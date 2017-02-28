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28 Şubat 2017
Ekonomi

3 BİN 600 GÜNÜ TAMAMLAYANLAR EMEKLİ OLABİLİYOR

9 Eylül 1999 öncesi sigortası başlayanlar 3 bin 600 günü tamamladığında emekli olabiliyor.

Kısmi emeklilik sisteminden faydalanmak isteyenler için, 9 Eylül 1999 öncesi 15 yıl sigortalılık süresine sahip olanlar 3 bin 600 gün prim ödeyerek ve yaş şartını tamamlayarak emekli olabilecek.
Kısmi emeklilik için Erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı tamamlamak gerekiyor. Fakat buna göre kısmi emeklilikten faydalanacakların maaşları da normal emekliliğe göre  düşük oluyor.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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