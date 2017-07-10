2 BİN 545 ENGELLİ MEMUR ALINACAK

Engelli memur adaylarının merkezi yerleştirme işlemi kapsamında 2 bin 545 engelli memur alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, adayların 12-21 Temmuz 2017 tarilleri arasında tercih yapabileceği belirtildi.
Engelli memur adaylarının başvuruları ÖSYM Başkanlığı tarafından ‘www.osym.gov.tr‘ internet adresi üzerinden alınacak. Bu yerleştirmelerde, lisans düzeyinden bin 348, ön lisans düzeyinden 507, lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2 bin 545 kadroya atama yapılacak.