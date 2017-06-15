“166 kat fazla incir ihraç edersek İphone’nin oluşturduğu açığı kapatırız”

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, “166 hat fazla incir ihraç edersek İphone’nin ekonomide oluşturduğu açığı kapatırız” dedi.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Teknokent’in Aydın için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, emeği geçen herkese Aydın adına teşekkür etti. 2004 yılından bu yana özellikle Aydınlı sivil toplum kuruluşları olarak Aydın’a “Fuar Alanı, Hızlı Tren, Havaalanı, Serbest Bölge ve Teknokent” gibi önemli yatırımların gelmesinin şart olduğunu yüksek sesle dile getirdiklerini söyleyen Ülken, Teknokent’in Aydın ekonomisi için çok büyük bir atılım olabileceğini ifade etti. AYTO Başkanı Ülken, Aydın’da Teknokent ile ilgili önemli girişimleri için AYTO eski Başkanı Mahmut Çağlayan’a ve çok kısa zamanda 12 yıllık hayali gerçekleştirmek adına en büyük adımı atan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’a da teşekkür etti.

Dış ticaret açığının 64 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Ülken, bunun 32.4 milyar dolarlık kısmının teknolojik ürünler, teknokentlerde üretmeye çalıştığımız teknoloji olduğunu söyledi. Bilişim, Ar-Ge, Yazılım gibi konuların teşvik edilmesinin modern dünyada çok önemli olduğunu belirten Ülken, “2015 yılında dış ticaret açığımızın yüzde 51’i, 2016 yılının ilk 6 ayında ise yüzde 59’unu teknoloji ürünleri oluşturmaktadır. Bizim acilen yüksek teknolojiye öncelik vermemiz lazım. İncirden elde ettiğimiz gelir 225 milyon dolar. Dış ticaret açığı ile orantılandığında binde 6 civarında. Yani 166 kat daha fazla incir ihraç edersek ancak bir İphone’nin ülkemize verdiği zararın üçte birini kapatmış oluruz” dedi. (İHA)