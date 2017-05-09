Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, şimdi de Bornova’da

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, geleceği şekillendirebilecek bireyler yetiştirmek üzere geçtiğimiz yıl Buca Kampüsü’yle başladığı, Tınaztepe ve Merkez Anaokulu ile devam ettiği eğitim yolculuğuna Bornova Kampüsü’yle devam ediyor. Bornova Kampüsü’nün 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde eğitim hayatına başlayacağını belirten Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarının Kurucusu Dr. Ali Deniz, “Okulumuzun adındaki ve logosundaki Zübeyde Hanım’ın yetiştirdiği Mustafa Kemal Atatürk, nasıl ki önce ülkesinin sonrasında dünyanın kaderini değiştirdi, biz de dünyayı değiştirecek bireyler yetiştirmek ülküsüyle yola çıktık” dedi.

“Yaparak ve yaşayarak öğrenme” felsefesinden hareketle, sonuç odaklı değil süreç odaklı eğitim şeklini benimseyen Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarının Bornova Kampüsü, Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Kurucusu Dr. Ali Deniz, Bornova Kampüsü Genel Müdürü Ömer Özdemir, Buca Kampüsü İlkokul ve Ortaokul Müdürü Esra Ayaslıer ile Anadolu Lisesi Müdürü Berkant Güloğlu katıldı. Toplantıda konuşan Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Deniz, Türkiye’nin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu ve bu genç nüfusun ancak eğitim sayesinde bir güç haline dönüşerek, ülkemizi ileriye taşıyabileceğini söyledi.

“Sözde değil özde eğitim”

Eğitimin 30 metrekare bir odada, beyaz bir tahta kadar temiz dimağlara sahip çocuklara ders anlatıp, zil çalınca çıkıp gitmek olmadığını, bu mantıktaki kişilerin iyi bir eğitimci olamayacağını ifade eden Deniz, “Sözde değil özde eğitimden yanayız. Hatta bana soracak olursanız eğitmek öğretmekten çok daha kıymetli. Akademik başarı kadar, iyi ahlaklı, öz güvenli, çevresine ve tüm canlılara saygı duyan, analiz yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda gerek yöneticilerimiz gerekse öğretmenlerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Okulumuzun logosundaki ve adındaki Zübeyde Hanım nasıl ki, bir ülkenin kaderini değiştiren Mustafa Kemal Atatürk’ü yetiştirdi, biz de geleceğin liderlerini yetiştirmek üzere yola çıktık” diye konuştu.

“Hedef en az 5 okul”

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarının ilk kampüsü olan, bin 550 öğrenci kapasiteli Buca Kampüsü’nün, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde hizmete girdiğini ifade eden Ali Deniz, “Buca kampüsümüzde anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim kademeleri mevcut. 600 metrekarelik kapalı spor salonu, 300 kişilik konferans salonu, laboratuvarlar, sanat atölyeleri, açık hava derslikleri, yüzme havuzu, bilişim atölyeleri, öğrencilerimizin en iyi eğitimi alabilmeleri için tasarlandı. Buca kampüsümüz 13 dönümlük bir alanda. Bu alana bina yapmayıp, çocukların rahat hareket edebilmeleri, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için alt yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın da meyvelerini alıyoruz. Henüz bir yıllık bir kampüs olmasına rağmen öğrencilerimizin akademik ve sportif faaliyetlerde aldığı dereceler bunun ispatı” şeklinde konuştu.

Bornova kampüsüyle birlikte, İzmir’de 5 kurum daha açmak istediklerini anlatan Ali Deniz, “Hedefimizi belirledik, o hedefe doğru kararlı adımlarla yürüyoruz” dedi.

Veliler bir okuldan fazlasını arıyor

Bornova Kampüsü inşaatının haziran ayı sonlarına doğru tamamlanacağını, öğrenci ön kayıtlarının ise başladığını anlatan Ali Deniz, “Her çocuk özeldir yaklaşımından hareketle, ikinci kampüsümüzü açmanın gururunu yaşıyoruz. Ve şimdiden velilerimizin Bornova Kampüsü’ne gösterdiği ilgi için çok mutluyuz. Şunu görüyoruz ki, artık anne ve babalar da bir okuldan fazlasını arıyor. 4 duvar arasına sıkışmış, sınav kaygılı ve odaklı bir eğitim değil, her şeyiyle çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir eğitim yuvası arıyorlar. Doğru adres olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

6 dönüm bahçe, kümes ve seralar

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul bölümlerinin bulunduğu Bornova Kampüsü’yle ilgili bilgi veren Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Bornova Kampüsü Genel Müdürü Ömer Özdemir ise okulun 6 dönüm bahçe içerisinde yer aldığını, bu sayede çocuklara hareket imkanı sağladıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz, yaparak ve yaşayarak öğrensin diye okulumuzda sera bahçeleri kuruyoruz, kendi elleriyle domates yetiştirebilmeleri için. Yine elleriyle besleyebilecekleri kümes dostları da okulumuz bahçesinde olacak. Bu sayede öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren sorumluluk almaları sağlanacak. Soyut kavramları somutlaştırmaları için 3D laboratuvarlar, fiziksel ve kültürel gelişime katkı sağlayan spor ve kültür kompleksleri, yüzme havuzu, sanat ve müzik atölyeleri, akustik cep sineması ve konferans salonları, kitap sevgisi için açık raf sistemli kütüphaneler, geleceğin dünyasına hazırlayan bilişim teknoloji atölyeleri de okulumuz özelliklerinden sadece bazıları” ifadelerini kullandı.

Tanışma sınavı 13-14 Mayıs’ta

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, Bornova Kampüsü için 13-14 Mayıs tarihlerinde tanışma sınavı düzenliyor. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. sınıflar için düzenlenecek olan sınav, Buca Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. (İHA)