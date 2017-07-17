Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesinde ek sınav şansı

Aydın Güzel Sanatlar Lisesinde müzik ve resim bölümleri için iki gün süreli ek sınav yapılacak.

Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2017-2018 eğitim öğretim yılı müzik-resim bölümleri ne açık kontenjanlar için 18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde iki gün süreyle aday kayıtlarının alınacağı bildirildi. Başvurular doğrudan okula yapılabileceği gibi posta yoluyla da yapılabilecek.

Aday kayıtları yapılan öğrencilerin uygulamalı yetenek sınavları Müzik Bölümü için 20 Temmuz 2017, Resim Bölümü için 21 Temmuz 2017 Tarihlerinde Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesinde yapılacak. (İHA)