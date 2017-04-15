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15 Nisan 2017
Eğitim, Kültür Sanat

YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LİSESİ FİNALDE

Efeler Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, 20. Liselerarası Müzik Yarışması bölge elemelerini geçerek finale gitmeye hak kazandı.

Bu yıl yirmincisi yapılan Liseler arası Müzik Yarışması’nda Efeler Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi finale gitmeye hak kazandı.
İzmir’de yapılan elemelerde finale gitmeye hak kazanan Efeler Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul’da 22 Nisan 2017’de yapılacak olan finalde, 34 okul arasında Aydın’ı temsil edecek.
(KUDRET CAN)

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