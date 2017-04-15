YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LİSESİ FİNALDE

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Efeler Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, 20. Liselerarası Müzik Yarışması bölge elemelerini geçerek finale gitmeye hak kazandı.
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