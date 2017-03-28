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28 Mart 2017
EÄŸitim

YGS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (Ã–SYM) 12 Mart 2017 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ã–SYM tarafÄ±ndan 12 Mart 2017 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen YGS’nin sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleriyle sÄ±nav sonuÃ§larÄ±na eriÅŸebilecek. Ã–SYMâ€™nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sayÄ±sal verilere gÃ¶re, 2017 YGSâ€™ye 2 milyon 265 bin 844 kiÅŸi baÅŸvurdu. BaÅŸvuran adaylardan ise 2 milyon 162 bin 895â€™i sÄ±nava girdi. 102 bin 949 aday ise sÄ±nava katÄ±lmadÄ±. Ã–te yandan bin 457 adayÄ±n sÄ±navÄ± geÃ§ersiz sayÄ±lÄ±rken, 2 milyon 161 bin 438 adayÄ±n ise sÄ±navÄ± geÃ§erli sayÄ±ldÄ±.
Herhangi bir puan tÃ¼rÃ¼nden 150â€™yi geÃ§en aday sayÄ±sÄ± 1 milyon 846 bin 845 olurken, herhangi bir puan tÃ¼rÃ¼nden 180 barajÄ±nÄ± geÃ§en aday sayÄ±sÄ± ise 1 milyon 506 bin 479.
2017 YGSâ€™de cinsiyete gÃ¶re sÄ±nav baÅŸarÄ±sÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 150 ve Ã¼zeri puan alan kÄ±z adaylarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 88,60, 180 ve Ã¼zerinde puan alan kÄ±z adaylarÄ±n oranÄ± ise yÃ¼zde 73,72. Erkek adaylarÄ±n yÃ¼zde 82,58â€™i 150 ve Ã¼zeri puan alÄ±rken, yine erkek adaylarÄ±n yÃ¼zde 66,04â€™Ã¼ ise 180 ve Ã¼zeri puan aldÄ±. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  ÅžEHÄ°TLER , Ã–ÄžRENCÄ°LERÄ°N DÃœZENLEDÄ°ÄžÄ° PROGRAMLA ANILDI
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