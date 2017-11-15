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15 Kasım 2017
Eğitim, Ekonomi, Emlak

“YENİ EĞİTİM SİSTEMİ EMLAK SEKTÖRÜNÜ HAZİRAN’DA ETKİLER”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın TEOG yerine uygulayacağı Mahalli Yerleştirme sisteminin emlak sektörünü de etkileyeceği görülüyor.

2018 Haziran ayında yapılacak olan sınavla adrese en yakın okula yerleştirme kriterini baz alan velilerin Fen ve Anadolu liselerinin yakınında emlak arayışı içinde oldukları görüldü.
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Aydın Emlak Satış Danışmanı Birgül Onkun, sistemin henüz tam oturmadığını, bu nedenle de emlak sektöründe şu an için çok fazla hareketlilik yaşanmadığını ifade etti.
“MAYIS VE HAZİRAN’DA ETKİLEŞİM OLACAK”
Onkun; “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan TEOG yerine getirilen sistem henüz tam olarak, ne veliler , ne öğrenciler ve okullar açısından kesinleşmediği için emlak sektöründe de bu anlamda çok fazla bir hareketle yok diyebiliriz. Adrese dayalı sistemde zaten biz emlakçılar olarak ilkokul ve ortaokul kayıtlarında da bunu yaşıyorduk. Bu sistemin bizim sektörü Mayıs ve Haziran ayından sonra etkileyeceğini düşünüyorum. Öyle söylenildiği gibi 6 ay öncesine de bakılmayacak. Evi o anda bile tutsa ve gerçekten ikamet ediyor ise, şu anda polis muhtar işbirliği ile çalışmalar var. Doğru olup olmadığı yine tespit edilebiliyor. Yani şimdiden liselerin yanında ev tutmak, ya da almak için gelen müşterilerimiz yok diyebilirim.” diye konuştu.
“FORMALİTE ADRES İŞİNE GİRMİYORUZ”
Onkun, özellikle adres değiştirmede formalite işine girmediklerinin altını çizerek; “Bize geliyorlar, işte çocuğum şu semtteki okula gitmek istiyor, bana formaliteden bir adres lazım. Biz kesinlikle bu işe girmiyoruz. Çünkü bu bir suçtur.” dedi.
Aydın’daki emlak piyasasını da değerlendiren Onkun; “Şu anda kiralıklar da satılıklar da semtine göre değişiyor. Ama kesinlikle 600 TL’nin altında kiralık ev yok. 1+1’ler 800-900 TL gibi değişirken 2+1’ler yine 900 TL’den başlayan fiyatlarla kiralanıyor. Doğalgazlı, kaloriferli evler en kötü ihtimalle 850-1000 TL arasında değişiyor. şeklinde konuştu.
“BİN TL’NİN ALTINDA KİRALIK EV BULMAK ZOR”
Aydın’ın en gözde semtlerinden olan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki emlak piyasasını da değerlendiren Onkun şöyle konuştu;
“Mimar Sinan Mahallesi Aydın’ın en gözde semtlerinden birisi. Orada neredeyse bin TL’nin altında kiralık ev bulmam mümkün değil. Şu anda zaten piyasada bir kiralık ev sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin sayesinde kiralık ev bulmak oldukça zor. Ben bir emlakçı olarak öğrenciye çalışmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kirada sıkıntı yaşamıyoruz, direkt aileler ile muhatap oluyoruz.”
(KUDRET CAN)(ÖZEL HABER)

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