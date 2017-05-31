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31 Mayıs 2017
Eğitim

Uzmanlardan LYS’de kaygı azaltma teknikleri

Binlerce öğrencinin üniversite eğitimi almak için yarıştığı Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) son dönemecinde uzmanlar, ilk defa uygulanacak açık uçlu sorularla ilgili kaygı duyan adaylara önemli önerilerde bulundu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Songül Özgün, yeni sistemin öğrencilerin heyecanına kaygıyı da eklediğini, sınava açık uçlu sorularla başlamanın “Aklımdakilerin hepsi uçup gitti, zihnim yoruldu hatırlayamıyorum” gibi stres oluşturacak düşüncelerin önüne geçmesinde adaylara yardımcı olacağını söyledi.
LYS’de yeni bir yaklaşımın oluştuğunu, kısa yanıtlı açık uçlu soruların bu yıl ilk kez sınavda yer alacağını anımsatan Özgün, “Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi sınavda bu yıl ilk defa çoktan seçmeli soruların yanında, cevapları bir-iki rakamdan ya da bir sözcük veya bir cümleyle açıklanabilecek sorulara yer veriyor. Yeni uygulanan sistem öğrencilerin heyecanına kaygıyı da ekliyor. Açık uçlu soruların her sınavda üçer tane çıkması adayların bu sisteme alışması açısından kaygıları azaltır nitelikte olacaktır. Ancak açık uçlu az soru var deyip soruları es geçmemek gerekiyor” dedi.
“Acele yok, sakin sakin”
Özgün, her bireyin öğrenme stilinin farklı olduğunu, özellikle yazarak, önemli noktaların altını çizerek, renkli kalemler ya da kağıtlarla çalışmanın belleği güçlendirdiğini aktardı. Sınavda öğrencilerin aceleci davranmaması gerektiğine dikkat çeken Özgün, “Öğrencilerimizin dikkatini odaklandırmada yaşayacağı güçlüklerin önüne geçmek için soruları özenle okumalarında fayda var. Aceleci bir şekilde soruları yanıtlamak, asıl istenen cevabın bulmasını engelleyebilir” diye konuştu. (İHA)

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