ÜNİVERSİTELER, GENÇLERLE BULUŞTU

Üniversiteler, Aydın’da üniversite adayları ile buluştu.

Adnan Menderes Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Educaturk Aydın Üniversite Tanıtım Günleri, üniversite adaylarıyla üniversiteleri bir araya getirdi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu fuarda Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Törün Özer, stantları tek tek gezerek danışmanlardan bilgiler aldı.

Törün fuarla ilgili, “18 üniversitenin katıldığı böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizler için çok büyük bir onur. Burada sadece bizim üniversitemiz yok. Mühim olan Aydın’daki tüm öğrencilerimize en iyi üniversiteleri, en iyi üniversitelerin en iyi yönlerini rahatlıkla sunabilmek ve böylece üniversiteler arasında da bir rekabet ortamı yaratabilmek.” dedi.

Farklı yerlerden gelen üniversitelerin Aydın’da olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Törün, “İnşallah öğrencilerimiz için, Aydın halkı için bunlar aydınlatıcı olur. Daha iyi günlerde daha iyi eğitimler almalarını sağlayabiliriz.” şeklinde konuştu.

18 üniversitenin katıldığı etkinlikte, Educaturk,Türkiye’nin en prestijli ve saygın üniversiteleri ile yüksek okulları gençlerle bire bir görüştürüp tüm sorularını cevapladılar.

Tamamı ücretsiz olan buluşmada gençler için iki gün boyunca rehberlik ve kariyer odaklı bir çok seminer de düzenlenecek.

Uzman katılımcılar gençlerle üniversite seçmenin, bölüm seçmenin, hatta il seçmenin püf noktalarını, artı ve eksilerini, bunun kariyerlerine yansımalarını anlatıyorlar.

Rehber öğretmenler ise fuar boyunca üniversiteye hazırlanan gençlere yardımcı oluyor.

Educaturk Operasyon Sorumlusu Hakan Çatalbaş yaptıkları etkinlikler ile ilgili olarak bilgiler verdi ve; “Educaturk, 12 yıldır başarılı bir şekilde sürdürdüğü ‘kitap bağışı’ kampanyasına bu yıl Aydın’ı da ekledi. Fuarı ziyarete gelen öğrenci ve öğretmenlere yanlarında birer kitap getirmeleri çağrısında bulunan Educaturk, daha sonra bu kitap ve romanları belirlenen kardeş okula iletecek. 2005 yılından bugüne Eğitim Fuarları ve etkinlikleri düzenleyen Educaturk, kendi alanında sektör lideridir.” şeklinde konuştu.