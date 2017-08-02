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02 AÄŸustos 2017
EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r Sanat

Ãœcretsiz, kayÄ±tsÄ±z kitaplarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yorlar

EskiÅŸehir Esnaf SarayÄ±’nda 3 yÄ±l Ã¶nce aÃ§Ä±lan ‘Oku-BÄ±rak’ kitaplÄ±ÄŸÄ±, vatandaÅŸlara Ã¼cretsiz ve kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmadan kitap okuma imkanÄ± sunuyor. Fazla kitabÄ± olan vatandaÅŸlar da baÄŸÄ±ÅŸta bulunarak uygulamaya destek oluyor.
3 yÄ±l Ã¶nce bir Ã¶ÄŸretmenin tavsiyesi ile faaliyete geÃ§en ‘Oku-BÄ±rak’ kitaplÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en sÃ¼reÃ§te 10 binden fazla kitaba ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Ã‡ocuk kitaplarÄ±ndan romanlara kadar her tÃ¼rlÃ¼ kitabÄ±n bulunabildiÄŸi bu kitaplÄ±k ile insanlara okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±lanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
Ä°steyen herkesin kitaplÄ±ktan faydalanabildiÄŸini, hiÃ§ kimseyi kayÄ±t altÄ±na almadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden kitaplÄ±k sorumlusu HakkÄ± CoÅŸkun, kitap okuyan insandan zarar gelmeyeceÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Buna raÄŸmen kitaplÄ±ktan alÄ±nan bazÄ± kitaplarÄ±n geri gelmediÄŸini aktaran CoÅŸkun, “Hatta bazÄ±larÄ± alÄ±p satmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Tabi bunlar Ã¼zÃ¼cÃ¼ ÅŸeyler. EÅŸimizden dostumuzdan tanÄ±dÄ±klarÄ±mÄ±zdan topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kitaplar ile burayÄ± doldurmaya baÅŸladÄ±k. Bu kitaplÄ±k, kitap okumaya maddi gÃ¼cÃ¼ olmayan ama kitap aÅŸkÄ±yla yanÄ±p tutuÅŸan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in yapÄ±ldÄ±. Biz kitap okuyan insanlardan zarar gelmeyeceÄŸine inanarak bu iÅŸe baÅŸladÄ±k. Ä°stediÄŸimiz ve arzumuz, herkes buradan gelip birer kitap alsÄ±n, okusun, fazla kitabÄ± varsa getirsin, baÅŸkalarÄ±nÄ±n da okumasÄ±na vesile olsun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kitaplar evrenseldir. PaylaÅŸtÄ±kÃ§a gÃ¼zelleÅŸir. Bir kiÅŸinin bile kitap okumasÄ±na vesile olmak o kadar gÃ¼zel bir ÅŸey ki” ÅŸeklinde konuÅŸtu.
“KitapsÄ±z bir gelecek, hepimiz iÃ§in karanlÄ±k bir gelecektir”
KitaplÄ±ÄŸa yÃ¶nelik ilgili bir kesimin bulunduÄŸunu ancak hala kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeterli seviyelerde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HakkÄ± CoÅŸkun, konuyla ilgili ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
“KitapsÄ±z bir gelecek, hepimiz iÃ§in karanlÄ±k bir gelecektir. Ä°nsanlarÄ±n bilinÃ§lenmesi iÃ§in, hayatÄ± ve olaylarÄ± daha iyi algÄ±layabilmesi iÃ§in kitap okumalÄ±yÄ±z ve okutmaya teÅŸvik etmeliyiz. Biz bu kitaplÄ±k ile burada elimizden gelen desteÄŸi verdiÄŸimize inanÄ±yoruz. Son olarak da tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kitap okumaya davet ediyorum. Kitaplar hepimiz iÃ§in birer yol gÃ¶stericidir.” (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AYTOâ€™dan AydÄ±nâ€™a e-sÄ±nav mÃ¼jdesi

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