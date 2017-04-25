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25 Nisan 2017
Eğitim

TEOG HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavları yarın başlıyor.
İki gün sürecek olan sınavlarda TEOG heyecanı yaşayan öğrenciler toplam 6 sınav olacaklar.
Aydın’da 8. sınıf 13 bin 4 öğrenci TEOG sınavına girecek.
Öğrenciler yarın Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, Perşembe günü ise Fen Bilimleri, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınava girecekler.
Sınav sonuçları ise Haziran ayında açıklanacak.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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