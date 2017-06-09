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09 Haziran 2017
Eğitim

TEOG BİRİNCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 2016-2017 TEOG sınavlarında Aydın’da tüm soruları doğru cevaplandıran 7 öğrenci ödüllendirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, birinci ve ikinci dönem olmak üzere TEOG sınavlarında bütün soruları doğru cevaplayan 7 öğrenciye başarı plaketi ve kitap hediyesi takdim etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törene; Okul Müdürleri,veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
“CİDDİ BİR BAŞARIDIR”
TEOG’da ciddi anlamda başarı elde eden öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu; “2016-2017 öğretim yılının 1. ve 2.kanaat dönemlerinde Bakanlığımız tarafından yapılan Türkiye geneli merkezi ortak sınavlarına 232 okulumuzdan 12.775 öğrenci katılmıştır. Birinci dönemde yapılan ortak sınavlarda 17 öğrencimiz, ikinci dönemde yapılan ortak sınavlarda ise 226 öğrencimiz bütün sorulara doğru cevap vermişlerdir. Her iki sınavdan da 7 öğrencimiz bütün soruları doğru cevaplamıştır. Bu bizim için ciddi anlamda bir başarıdır, sonuçlar bize bunu gösteriyor. Bunun yanında 119 soruya 337 çocuğumuz doğru cevap vermiş. 118 soruya 296 çocuğumuz doğru cevap vermiş. 117 soruya 315, 116’ya 246, 115’e 257 diye sıralanıyor.” dedi.
“VAZİFEMİZ, EĞİTİME HİZMET ETMEK”

İmam Hatip okullarında ciddi anlamda bir başarının söz konusu olduğunu belirten Çandıroğlu; “İnşallah bu başarılar aratarak devam edecek. Tabloya baktığımızda özel okullar kadar devlet okullarının da varlığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici bir durum. Bütün okulların ister özel olsun, ister devlet eşit şekilde başarıyı paylaştıklarını görüyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman işin altında öğretmenin, okul idarecilerimizin çalışmalarını görüyoruz. Biz dünyanın en süper İl Milli Eğitim Müdürü olsak, bütün yapabildiğimiz öğretmenin sınıfta anlattığı ders kadardır. Bizim vazifemiz eğitime hizmet etmek. Bunu bize emanet edilen evlatlarımızın geleceği için yapıyoruz. Bunu yapmakta en büyük aracımız öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımızdır. Bu başarının ileriye doğru, daha güzel artarak devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.
TEOG’UN AYDIN BİRİNCİLERİ
TEOG sınavlarında her iki dönemde de bütün soruları doğru cevaplandıran öğrenciler ve okulları ise şöyle;  Didim Valiler Ortaokulu Erkut Sağlam, Efeler Dalama Ortaokulu Selma Öztürk, İncirliova Özel İncirliova Bahçeşehir Ortaokulu Zerda Can, Ömür Can Gökgul, TED Ege Koleji Ortaokulu Yağmur Elçi, Söke Kocagözoğlu Ortaokulu İlke Ünlü, Atatürk Ortaokulu Yiğit Özden.
(KUDRET CAN)

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