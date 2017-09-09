Tekirdağ okuma yazma oranında Türkiye ikincisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla öğrencileri makamında ağırlayarak kendileri ile sohbet etti. Albayrak, Tekirdağ’ın Türkiye’nin en fazla okuma yazma oranına sahip ikinci şehir olduğunu söyledi.

Tekirdağ’ın çeşitli okullarında eğitim gören öğrenciler, Dünya genelindeki okuryazarlık sorununa dikkat çekmek amacıyla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından ilan edilen 8 Eylül Okuma Yazma Günü dolayısıyla Başkan Kadir Albayrak’ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet edip kendilerine hediyelerini takdim eden Başkan Albayrak burada yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün fikirleri ve idealleri her zaman bizim yol göstericimiz oldu. Bunlar bizi başarıya götüren en büyük faktörlerdi. Kurtuluş Savaşını kazandıktan sonra bağımsızlığımızı ilan edip Cumhuriyet’in kurulmasının ardından Ebedi Önderimiz Atatürk büyük bir okuma yazma kampanyası başlattı. Harf Devrimini ilk olarak Tekirdağ’da başlattı. Sizler de ileride çok başarılı bireyler olacaksınız. Belki içinizden ileride Tekirdağ’ın belediye başkanı çıkacak. Türkiye’yi ilerletecek olan sizlersiniz. Eğitiminizi arttırın, mutlaka Türkçe dışında başka bir dili öğrenin. Tekirdağ, Türkiye’de en fazla okuma yazma oranına sahip ikinci şehir. Sizlerin, öğretmenlerinizin, Milli Eğitimin, hükümetin katkıları ile ben ileriki dönemlerde Türkiye birincisi olacağımıza inanıyorum. Size eğitim hayatınız boyunca başarılar diliyorum. Ömür boyu, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerine, fikirlerine sahip çıkın. Atatürk’ün fikirlerine sahip çıktığımız sürece Türkiye hep kalkınacak hep ileriye gidecektir” dedi. (İHA)