Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
09 Eylül 2017
Eğitim

Tekirdağ okuma yazma oranında Türkiye ikincisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla öğrencileri makamında ağırlayarak kendileri ile sohbet etti. Albayrak, Tekirdağ’ın Türkiye’nin en fazla okuma yazma oranına sahip ikinci şehir olduğunu söyledi.
Tekirdağ’ın çeşitli okullarında eğitim gören öğrenciler, Dünya genelindeki okuryazarlık sorununa dikkat çekmek amacıyla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından ilan edilen 8 Eylül Okuma Yazma Günü dolayısıyla Başkan Kadir Albayrak’ı makamında ziyaret etti.
Öğrencilerle sohbet edip kendilerine hediyelerini takdim eden Başkan Albayrak burada yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün fikirleri ve idealleri her zaman bizim yol göstericimiz oldu. Bunlar bizi başarıya götüren en büyük faktörlerdi. Kurtuluş Savaşını kazandıktan sonra bağımsızlığımızı ilan edip Cumhuriyet’in kurulmasının ardından Ebedi Önderimiz Atatürk büyük bir okuma yazma kampanyası başlattı. Harf Devrimini ilk olarak Tekirdağ’da başlattı. Sizler de ileride çok başarılı bireyler olacaksınız. Belki içinizden ileride Tekirdağ’ın belediye başkanı çıkacak. Türkiye’yi ilerletecek olan sizlersiniz. Eğitiminizi arttırın, mutlaka Türkçe dışında başka bir dili öğrenin. Tekirdağ, Türkiye’de en fazla okuma yazma oranına sahip ikinci şehir. Sizlerin, öğretmenlerinizin, Milli Eğitimin, hükümetin katkıları ile ben ileriki dönemlerde Türkiye birincisi olacağımıza inanıyorum. Size eğitim hayatınız boyunca başarılar diliyorum. Ömür boyu, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerine, fikirlerine sahip çıkın. Atatürk’ün fikirlerine sahip çıktığımız sürece Türkiye hep kalkınacak hep ileriye gidecektir” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "DEVLETİ KORUMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Share

BENZER HABERLER

Berkm, yeni sezona perdelerini açtı

Berkm, yeni sezona perdelerini açtı

Balat’ta Yazarlık Atölyeleri

Balat’ta Yazarlık Atölyeleri

2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome yeni cazibe merkezi olacak

2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome yeni cazibe merkezi olacak

Kuşadası’nda kurtuluş konseri

Kuşadası’nda kurtuluş konseri

Jandarma Ormandaki Zehir Tarlasını İmha Etti

Jandarma Ormandaki Zehir Tarlasını İmha Etti

Türkiye’nin Süper Valisi Yazıcıoğlu unutulmuyor

Türkiye’nin Süper Valisi Yazıcıoğlu unutulmuyor

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Yarın 09/10 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 36°C. DKD rüzgâr B değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Açık
Yarın 09/10 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 20°C. Rüzgâr G, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,4139

  • Euro

    4,1155

  • BIST

    108.452

  • Altın

    147,8361

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE