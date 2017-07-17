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17 Temmuz 2017
Eğitim, Ekonomi

TARİŞ İncir Birliği’nden öğrencileri ve üreticiyi sevindiren hamle

TARİŞ İncir Birliği Okullarda öğrencilere incir dağıtılması amacıyla çalışma başlattı. Proje gerçekleşirse anne sütünden sonra en değerli besinler arasında yer alan kutsal meyve inciri Türkiye’de öğrenciler de yiyebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler başladı
TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan öncülüğündeki ekip okullarda İncir Dağıtımı projesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığındaki görüşmelere başladı.

Görüşmelerin gayet olumlu sürdüğünü ve gelecek neslin sağlığı için de projeyi çok önemsediklerini belirten TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, proje çalışmaları sonuçlandığında süt ve üzüm gibi incirin de okullarda öğrencilere dağıtımının yapılabileceğini kaydetti.
“Avrupa’da şifa niyetine tüketiliyor”
Dünyadaki incir üretiminin yaklaşık yüzde 80’inin Türkiye’de üretildiğini belirten TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “Türkiye’deki üretimin de neredeyse tamamı Aydın ve İzmir illerinde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 70 bin ton incir üretimimiz var. Avrupa’da incir yetişmemesine rağmen Avrupalılar inciri şifa niyetine tüketiyor. Sahip olduğumuz bu mucizevi meyveden ülkemiz çocuklarının da faydalanmasını hedefliyoruz. Anne sütünden sonra en değerli besinler arasında gösterilen incir, Kur’an-ı Kerim’de adına sure inen tek meyvedir. Kur’anı Kerim’in yanında diğer kutsal kitaplarda da adından zikredilir. İncir üretimi konusunda dünya lideri olmamıza rağmen Türkiye’deki çocuklarımızın büyük çoğunluğu maalesef incir nimetinden mahrum kalmış durumda. Türkiye’nin milli meyvesi inciri tüm çocuklarımızın yiyebilmesi ve sağlıklı gelişmesi için ‘okul inciri’ projesi üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor” diyerek projeye destek verenlere teşekkür etti.

(İHA)

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