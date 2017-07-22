Tales Yaz Bilim Kampı sona erdi

Türkiye’nin ilk ve tek matematik müzesi olan Tales Matematik Müzesi kapsamında düzenlenmiş olan Tales Yaz Bilim Kampı 1 aylık eğitim-öğretim sürecini tamamlayarak 40 öğrencisini sertifikalandırdı.

Sadece Aydın ilinden değil; Ankara ve İzmir illerinden de katılım sağlayan kamp öğrencileri Kodlamadan Astronomiye, Vedic Matematiğinden Eğlenceli Bilime, Yaratıcı Dramadan Yüzmeye birçok atölye çalışmasını Başak Kampüsünde severek ve eğlenerek tamamladılar.

Öğrenciler, Tales Matematik Müzesi müdürü ve öğretmenlerinden tebriklerle sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşamanın yanı sıra arkadaşlarından, öğretmenlerinden ve keyifli geçen derslerinden ayrılmanın da hüznünü yaşadılar. (İHA)