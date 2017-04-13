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13 Nisan 2017
EÄŸitim

“OKULUM BÄ°R Ä°NCÄ°” YARIÅžMASI SONUÃ‡LANDI

2016-2017 EÄŸitim Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± “Okulum Bir Ä°nci” YarÄ±ÅŸmasÄ± sonuÃ§landÄ±.
Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan AydÄ±n genelinde dÃ¼zenlenen “Okulum Bir Ä°nci” temalÄ± yarÄ±ÅŸmada Ä°l DeÄŸerlendirme Komisyonu tarafÄ±ndan dereceye giren okullar belirlendi.
Okul bahÃ§elerinin gÃ¼zelleÅŸtirilmesini saÄŸlamak, okul kantinlerinin kalitesini arttÄ±rmak ve geliÅŸtirmek amacÄ±yla, Valilik onayÄ± ile dÃ¼zenlenen “Okulum Bir Ä°nci” yarÄ±ÅŸmasÄ±nda dereceye giren okullar ise sÄ±rasÄ±yla ÅŸÃ¶yle;
Okul BahÃ§esi ve Kantin kategorisinde, Birinci olan Efeler Mimar Sinan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Diz ÃœstÃ¼ Bilgisayar. Ä°kinci olan Nazilli Fen Lisesi’ne Dijital FotoÄŸraf Makinesi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ olan KuÅŸadasÄ± Derici GÃ¼rbÃ¼z Anadolu Lisesi’ne ise Tablet verilecek.
Okul BahÃ§esi kategorisinde ise; Birinci olan Didim Akbudak Ä°lkokulu’na Diz ÃœstÃ¼ Bilgisayar, Ä°kinci Yenipazar Anaokulu’na Dijital FotoÄŸraf MakinasÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ olan Buharkent Anaokulu ve Sultanhisar AtÃ§a Cumhuriyet Anaokulu’na ise tablet verilecek.
Ã–dÃ¼l TÃ¶reni MayÄ±s ayÄ± iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
(KUDRET CAN)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  KAHRAMAN ÅžEHÄ°DE VEFA
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