ÖĞRENCİLERE, YABAN HAYAT TANITILDI

3 Mart Dünya Yaban Hayatı günü nedeniyle Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Yörük Ali Efe İlkokulu öğrencilerine, yaban hayatı ile ilgili eğitim verdi.

Tabiat Eğitim Merkezi’nde verilen eğitime; Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Öselmiş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürü Hasan Paşalı, Orman Mühendisi Ali Aydın, şube personeli ve öğrenciler katıldı.

Yörük Ali Efe İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Tabiat Eğitim Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Yaban hayatı ile eğitimi tamamlayan öğrencilere Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sertifika ve çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerin yaban hayatını görerek öğrendiği eğitimde konuşan Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günday, Aydın’da yaban hayatını izleyebilme açısından şanslı olduklarını ifade etti ve “Dünya sadece insanların değil, tüm canlılarındır. Bizler giderek yaban hayatının yaşam alanlarını kısıtlıyoruz. Bizler, Aydın’da yaban hayatını izleyebilme açısından çok şanslıyız. Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Bafa Gölü, Azap Gölü gibi alanlarımız mevcut. Buralara giderek yaban hayatını gözlemleme şansına sahibiz. Yaban hayatı da diğer hayatlar kadar değeri hak eden, vazgeçilmez bir hayattır. Onları yok edersek, kendimizi de yok ederiz.” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Günday’ın konuşmasının ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Öselmiş de; yaban hayatının önemine dikkat çekti ve; “Yaban hayatı geniş manada, bir yaşama muhitinde insan müdahalesi olmaksızın yaşayan bitki ve hayvan topluluklarının meydana getirdikleri bir hayat birliği olarak tarif edilebilir. Yaban hayatı denince, bugün, Dünya’da ve ülkemizde, daha ziyade tabii yaşama ortamlarında yaşayan balık, sürüngen, kuş ve memeli hayvanlar anlaşılmaktadır. Yani, yaban hayvanları denilen türler, tabii yaşama ortamlarında serbest olarak yaşayan ve evcil olmayan bütün hayvan topluluklarını içine almaktadır.

Günümüzde çok sayıda canlının nesli tükenmektedir. Doğal tabiatlarında yaşayan değişik canlılar ülkemizin yaban hayatı varlığını oluşturur. Ülkemizde doğal zenginlikler çok olmasına rağmen, yaban hayatı çeşitli nedenlerle tehdit altındadır. Son yıllarda domuz, tavşan, karaca ve daha pek çok yabani canlı doğal beslenmekte güçlük çekmektedirler.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3 Mart’ı Dünya Yaban Hayvanları Günü olarak atayarak tehlike altındaki türleri, yaban hayvanları ve bitkileri koruma günü olarak kabul etmiştir. Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin küresel ticareti sağlamayı amaçlayan uluslararası anlaşmanın kabulünün yıl dönümü nedeniyle 193 Genel Kurul üyesi tarafından 20 Aralık 2013 tarihinde kabul edilen bir kararla 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü kabul edilmiştir.” dedi.

Tabiat Eğitim Merkezinde şimdiye kadar 245 grupta 3 bin 500 öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Orman Mühendisi Ali Aydın; Öğrencilere öncelikli olarak ülkedeki yaban hayvanlarını tanıttıklarını ifade etti.