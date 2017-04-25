Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
25 Nisan 2017
Eğitim

MY KOLEJ’DEN OKUMA EYLEMİ

My Kolej, “My Kolej Okuyor” etkinliği ile kitap okuma eylemi gerçekleştirdi.
My Kolej Türkçe Öğretmenli Özcan Atar önderliğinde farklı bir etkinliğe imza attı.
“My Kolej Okuyor” etkinliği kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler Atatürk Kent Meydanı’nda kitap okudu.
Etkinliğe katılan 50’ye yakın My Kolej öğrencileri hem kitap okudu, hem de eğlendi.
My Kolej Türkçe Öğretmeni Özcan Atar, daha önce de My Kolej Yazıyor adlı bir etkinlik yaptıklarını hatırlatarak, düzenledikleri “My Kolej Okuyor” etkinliğinin de devamı olduğunu ifade etti ve; “O etkinlikte öğrencilerimizin kompozisyonlarını değerlendirip, sergiledik. Öğrencilerimizin neler yapabildiğini ve üretebildiğini gösterdik. Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde öğrencilerimizin sene boyunca yazmış oldukları kompozisyonları sergiledik. Bu etkinliğimizle Aydın’da insanları yazmaya teşvik etmek istedik.  Hem öğrencilere, hem de sergiyi görenlere teşvik olsun istedik. Bu etkinliğimiz de onun devamı niteliğinde.” dedi.
Amaçlarının, okumanın ne kadar önemli olduğunu açık alanda halka göstermek olduğunu belirten Atar; “Böyle sosyal bir aktivite çocuklarında hoşuna gidiyor. Bu tür etkinlikler çocukların gelişiminde önemli katkı sağlıyor. Biz bu etkinlikle kitap okumayı daha eğlenceli hale getirdik. Amacımızın hem öğrencilerimizin hem de halkımızın kitap okumaya karşı bilinçlenmesi.
My Koleji olarak okumaya çok önem veriyoruz. Hangi ders olursa olsun ilk 15 dakikasında mutlaka kitap okuma etkinliği yapıyoruz.” şeklinde konuştu.
Etkinlik kapsamında masal kahramanları gibi giyinen öğrenciler de, vatandaşlara kitap ayracı hediye etti.
(KUDRET CAN)

Share

BENZER HABERLER

BAŞAK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN RESİM SERGİSİ

BAŞAK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN RESİM SERGİSİ

TEOG HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

TEOG HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

ÜNİVERSİTELER, GENÇLERLE BULUŞTU

ÜNİVERSİTELER, GENÇLERLE BULUŞTU

23 NİSAN COŞKUSUNU YAŞADILAR, YAŞATTILAR

23 NİSAN COŞKUSUNU YAŞADILAR, YAŞATTILAR

Söke’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Söke’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Aydın’da 23 Nisan Coşkusu

Aydın’da 23 Nisan Coşkusu

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Salı 04/25 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 9°C.
Parçalı Bulutlu
Salı 04/25 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 9°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6000

  • Euro

    3,9223

  • BIST

    93.829

  • Altın

    146,7460

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE