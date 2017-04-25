MY KOLEJ’DEN OKUMA EYLEMİ

My Kolej, “My Kolej Okuyor” etkinliği ile kitap okuma eylemi gerçekleştirdi.

My Kolej Türkçe Öğretmenli Özcan Atar önderliğinde farklı bir etkinliğe imza attı.

“My Kolej Okuyor” etkinliği kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler Atatürk Kent Meydanı’nda kitap okudu.

Etkinliğe katılan 50’ye yakın My Kolej öğrencileri hem kitap okudu, hem de eğlendi.

My Kolej Türkçe Öğretmeni Özcan Atar, daha önce de My Kolej Yazıyor adlı bir etkinlik yaptıklarını hatırlatarak, düzenledikleri “My Kolej Okuyor” etkinliğinin de devamı olduğunu ifade etti ve; “O etkinlikte öğrencilerimizin kompozisyonlarını değerlendirip, sergiledik. Öğrencilerimizin neler yapabildiğini ve üretebildiğini gösterdik. Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde öğrencilerimizin sene boyunca yazmış oldukları kompozisyonları sergiledik. Bu etkinliğimizle Aydın’da insanları yazmaya teşvik etmek istedik. Hem öğrencilere, hem de sergiyi görenlere teşvik olsun istedik. Bu etkinliğimiz de onun devamı niteliğinde.” dedi.

Amaçlarının, okumanın ne kadar önemli olduğunu açık alanda halka göstermek olduğunu belirten Atar; “Böyle sosyal bir aktivite çocuklarında hoşuna gidiyor. Bu tür etkinlikler çocukların gelişiminde önemli katkı sağlıyor. Biz bu etkinlikle kitap okumayı daha eğlenceli hale getirdik. Amacımızın hem öğrencilerimizin hem de halkımızın kitap okumaya karşı bilinçlenmesi.

My Koleji olarak okumaya çok önem veriyoruz. Hangi ders olursa olsun ilk 15 dakikasında mutlaka kitap okuma etkinliği yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında masal kahramanları gibi giyinen öğrenciler de, vatandaşlara kitap ayracı hediye etti.