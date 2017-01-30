Milli Eğitim Müdürü’ne yönelik saldırının faili tutuklandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki görevinden bir süre önce istifa eden sivil memur Murat S., Cuma günü akşam saatlerinde mesaiden çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’ye silahlı saldırı düzenlemişti. Milli Eğitim Müdürünün makam şoförü Menderes Peker tarafından etkisiz hale getirilen Murat S., kuru sıkı olduğu belirlenen silahı bırakıp kaçmış ve saldırıdan 2 saat Ata Mahallesi’nde yakalanmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen saldırgan Murat S., sorgusunun tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Murat S, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)