KÃ¼ltÃ¼r Merkezlerinin YÄ±lsonu Sergisi BeÄŸeni TopladÄ±

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin il genelinde faaliyet gÃ¶steren 27 kÃ¼ltÃ¼r merkezinde eÄŸitim gÃ¶ren Ã§ocuk ve yetiÅŸkin kursiyerlerinin yÄ±l boyunca yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, Vali YazÄ±cÄ±oÄŸlu KÃ¼ltÃ¼r Merkezinde gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±.

Alevle cam ÅŸekillendirme, ahÅŸap boyama, takÄ± tasarÄ±m, resim ve sanatsal tasarÄ±m gibi birÃ§ok el emeÄŸi beÄŸeni topladÄ±.

Serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. Kursiyerler, kendilerine sunulan imkanlardan son derece memnun olduklarÄ±nÄ± belirterek AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ettiler. AydÄ±nlÄ±lar Sergiyi 20 MayÄ±s tarihine kadar ziyaret edebilecek. (Ä°HA)