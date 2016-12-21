KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Son Dakika
BENZER HABERLER
Sağlıkta Şiddet Bitmiyor
Tekrar çalınmasın diye altgeçit mazgalları kaynaklandı
Kış ortasında arazi yangını
Mehmet Akif’in Minikleri, Dengeli Beslenmenin Önemini Dünyaya anlatıyor
Motosikletliyi kurtardı, kendisi kaza yaptı
Efeler’de Trafik Kazası
Güçlü Çezik
AKP seçmenleri, anayasa değişikliğine destek vermelerinin ülkeyi ateşe atabileceğini, bugün...
Yekta Güngör Özden
Egemenlik (hakimiyet), ulusun siyasal örgütü devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının...
Erol Ertuğrul
1 Ocak 2016 sabahı telefonuma bir mesaj geldi: “Biricik babamız Mustafa...
Fethi Aytaç
Mustafa´cığım, aziz kardeşim, Bugün 20 Ocak. Aramızdan ayrılışının ...
Beyhan Erdoğan
1928 yılında Aydın’da doğdu. 7 Aralık 2016 yılında bir aydır tedavi gördüğü Gülh...
Güner Dokuyucu
1 Kasım seçimlerine şunun şurasında ne kaldı? 7 Ha&s...
Salim Savcı
Gazetelerde, televizyonlarda açlıktan ölen insanları gördükçe insan kahrolur.(çok üzülmek...
Işık Cansuyu
Bir AŞKSIN sen TÜRKİYEM… İçimde hiç bitmeyen bitirilemeyen, PLATONİK BİR AŞKSIN… Çeki...
Behiç Alparsa
– 2011′ in son günleri… – Bu yıl gitmek için sabırsız, yeni yılın eli ku...
Serbest Köşe
(AYFER ÇEZİK) Eşim Mustafa ÇEZİK’e mektubumdur. Mustafa, 21 Şubat senin d...
Levent Seçer
”Ben,manevi miras olarak hiçbir ayet,hiçbir doğma,hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıy...
Abdülkadir Güler
Ünlü sanat Güneşimiz Zeki Müren (D. 6 Aralık 1931 – Ö. 24 Eylül 1996) yaşasaydı şimdi ...
Kudret Can
Efeler Belediyesi’nin sosyal ve kültürel anlamda toplumcu belediyecilik anlayışı ile ver...
Ayfer Çezik
Ülkemizde bombalar artık yıllar değil, aylar değil, haftalar değil günler geçmeden ardı ar...
AKP seçmenleri, anayasa değişikliğine destek vermelerinin ülkeyi ...
İsabeyli'de kurulan 7 SANAT Eğitim Bilişim Kültür Gençlik v...
Vali Ömer Faruk Koçak, 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü ne...
İhracatçının temel ihtiyacı olan müşteriye ulaşmak ve ürünl...
Ülke genelinde sık sık yaşanan sağlıkta şiddet olayları h...
2016 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM resmi sitesi üzerinden eri...
Resmi Gazete'de yayımlanan Muhasebet Genel Müdürlüğü de...
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ye...
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiy...
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'e bağlı...
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı açıkladığı 150 parti hile...
Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Şakir Ça...
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, uğradığı silahlı ...
Ülkemizde bombalar artık yıllar değil, aylar değil, haftalar ...
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke i...
Aydın’ın Nazilli ilçesinde FETÖ operasyonlarında tutuklan...
VATAN PARTİSİ ÖNCÜ GENÇLİK İL BAŞKANI UĞUR AYKAÇ, 10'UNCU...
Akşamdan beri üzüntümü ve öfkemi atamadım. Adana'nın Aladağ ilçes...
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 3 Aral...
Bugün kendimce, yaşanan onca olumsuzluklara ve ülkemizin içinde...
© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.