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21 Aralık 2016
Eğitim

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

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2016 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM resmi sitesi üzerinden erişime açıldı.
Adaylar tercihlerini 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler.
Uzmanlar tercih yapmadan önce puan durumu ve özel şartların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyorlar.
(KUDRET CAN)

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