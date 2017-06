‘Kent Kültürü’ Resim yarışmasında Başak Koleji başarısı

Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen kent kültürü yarışmasında büyük başarı gösterdi.

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi işbirliği ile kent kültürü bilincinin, yarının büyükleri olan çocuklar ve gençlerde sağlıklı bir biçimde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi amacıyla düzenlenen ”Kent Kültürü” konulu resim yarışmasında Başak Koleji öğrencileri büyük başarı gösterdi.

Başak Koleji öğrencilerinin elde ettiği başarılar şu şekilde;

7. – 8. sınıflar kategorisinde

2.lik Ödülü 7 – C Yamaç Kozan

5. – 6. sınıflar kategorisinde Mansiyon Ödülleri

5 – A Eylül Peren Çoktu

5- A Ceyda Çolakkol

5- A Duygu Aydın

5- A Nida Çildağ

5- C Öztuğ Umut Arıcı

6- C Eylül Köse

6- C Muhammet Katok