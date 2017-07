İzmir’de eğitime yeni soluk

Kurulduğu yıl olan 1985’den itibaren sektörünün başarılı öncülerinden olan İstek Okulları, İzmir’de ilk kampüsünü Karşıyaka Mavişehir’de açıyor. Bu dönem öğretim hayatına başlayacak olan okul; anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde İzmirli gençlere eğitim verecek.

İstanbul’da Bedrettin Dalan tarafından kurulan ve kuruluşundan bu yana İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) bünyesinde varlığına devam eden okul, anaokuldan üniversiteye uzanan eğitim zincirinde 11 anaokulu, ilkokul ve ortaokul, 10 lise ve 7 fen lisesinin yanı sıra Yeditepe Üniversitesini de barındırıyor. Bu halkaya eklenen son zincir olacak olan Mavişehir’deki kampüsünde bu yıl eğitime başlayacak olan İstek Okulları, 8 bin metrekarelik arazide, toplam 10 bin 850 metrekarelik alanda hizmet verecek.

Atatürk’ün gösterdiği yolda, onun ilke ve devrimlerinin ışığında kaliteli, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışıyla yoluna devam eden okul, benimsediği bu değerler ile başarısını her geçen yıl daha da büyütüyor. İzmirliler ile ortak değerlere sahip olduklarını, bu nedenle de İzmir’de olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Okul Müdürü Serap Beneibol, “İzmirli gençler başarıya istekli, biz de İstek olarak başarmaları için elimizden geleni yapmak için yola çıkıyoruz” dedi.

İzmirli velilerin ilgisi yoğun

Her öğrencinin kendine has bir öğrenme yolu olduğuna inanan ve bu doğrultuda “Bireysel Öğrenme Haritası” çıkararak her öğrencisiyle özel olarak ilgilenen okul, yıllardır süregelen başarısı ve güven veren tarihiyle İzmirlilerin yoğun ilgisi ile karşılandı. Bu yıl ilk defa eğitim hayatına başlayacak olmasına rağmen çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirten Okul Müdürü Serap Benibol, bu ilginin kendilerini daha da motive ettiğini ve bu doğrultuda İzmir’de ve Ege Bölgesi’nde yakın gelecekte yeni kampüslerle eğitim ağlarını genişleteceklerini söyledi.

Yeni kampüs

İzmir’de ilk adımı Mavişehir bölgesine açtığı kampüsü ile atan okul, 2018-2019 öğretim yılı için planladıklarını yeni kampüsün de müjdesini verdi. Yeni kampüs için belirlenen bölge ise İzmir’in en önemli ilçelerinden biri olan Bornova. Bu yıl beklediklerinden çok daha büyük bir talep alan okul, önümüzdeki yıl hayata geçireceği ikinci kampüsü ile İzmir’in eğitim isteğine daha fazla karşılık vermeyi planlıyor.

Ege Bölgesi’nde büyümeye devam edecek

Bu yıl Mavişehir’de, önümüzdeki yıl da Bornova’da kampüslerini hayata geçirip Ege Bölgesi’nde eğitim hayatına başlayacak olan okul, daha sonraki dönemlerde de Kuşadası, Uşak ve Aydın gibi illerde yeni kampüsler açmaya devam edecek. (İHA)