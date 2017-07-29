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29 Temmuz 2017
Eğitim

İzmir Ekonomili iç mimarların Japonya deneyimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencileri, Japonya’nın tasarım dünyasına tanıklık edecek. Japonya Hükumeti’nin sağladığı yüzde 80 oranındaki bursla, Chiba Üniversitesi’nde tasarım alanında staj yapacak 8 Türk öğrenci Japon iç mimarlık öğrencileriyle “kültür” ve “ulusal kimlik” üzerine çalışacak.
Öğrenciler, İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölümü Değişim/İletişim Programı kapsamında Japonya’nın Chiba kenti ve çevresindeki mimari ve sanatsal merkezleri inceleyecek. Öğrenciler, ayrıca geleneksel ve güncel mimari örneklerini de deneyimleyecek. İzmir Ekonomili İç mimarlar, Chiba Üniversitesi’nde yapacakları projeyle kentte gerçekleştirilecek mimari yarışmaya da katılacak.
Japon tasarım anlayışını tanıyacaklar
İEÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Hasırcı, 2004 yılından bu yana Chiba Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Kaname Yanagisawa ile çeşitli projelerde işbirliği yaptıklarını söyledi. Doç. Dr. Hasırcı, Özge Süzen, Hazal Erdoğan, Sinem Azak, Türkiz Karaköse, Damla Başkan, İlayda Şen, Özgünur Bora, Fulya Özenç’ten oluşan İzmir Ekonomili öğrencilerin Japonya Hükümeti’nin desteğiyle yaz stajlarını gerçekleştirdiğini kaydetti. Doç. Dr. Hasırcı, “Öğrencilerimizin stajları sonucunda dünyaya bakışlarında, dillerinde, entelektüel seviyelerinde ciddi bir gelişme olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimiz, uluslararası anlamda kendilerini tartma ve yeni bir kültürü her anlamda tanıma fırsatı buluyor. Chiba Üniversitesi’ndeki tasarım öğrencilerinin çalışma ortamlarını, projelerini, tasarıma yaklaşımlarını yakından tanıyorlar. Bu yıl 8 öğrencimiz yüzde 80 oranında bursla Japon tasarım anlayışını tanıyacak” dedi.
Mezuniyet sonrası da Japonya
Öğrencilerin Japon ailelerin yanında kalarak, o ülkenin geleneklerini de öğreneceğini aktaran Doç. Dr. Hasırcı, öğrencilerin Chiba Ünivrsitesi’nde geliştirecekleri projeyle yarışmaya da katılacaklarını kaydetti. Doç. Dr. Hasırcı, “Öğrencilerimiz, Chiba’da bulundukları süre içinde, hem Chiba Üniversitesi stüdyoları, hem de Tokyo’daki tasarım ve içmimarlık ofislerinde staj yapma fırsatı buluyor. 4 yıldır sürdürdüğümüz staj programı sayesinde öğrencilerimizden, mezuniyetleri sonrasında yüksek lisans ve çalışma olanakları için Japonya’ya gidenler oluyor” diye konuştu. (İHA)

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