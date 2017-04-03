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04 Nisan 2017
EÄŸitim

Ä°LKOKULLARDA EL YAZISINA DÃœZENLEME

Ä°lkokullarda el yazÄ±sÄ±na dÃ¼zenleme getirildi.
YapÄ±lan dÃ¼zenleme ile el yazÄ±sÄ±ndan tamamen vazgeÃ§ilmiyor. Ã–ÄŸretmenlerin ve velilerin sÄ±kÃ§a dile getirdikleri, tartÄ±ÅŸma konusu olan bitiÅŸik el yazÄ±sÄ± 2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim dÃ¶neminde ilk okul birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerinde uygulanmayacak. Birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerinde dik temel harfler kullanÄ±lacak. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l bitiÅŸik eÄŸik el yazÄ±sÄ±yla Ã¶ÄŸretim yerine dik temel harfler kullanÄ±lacak.Â Â Ã–ÄŸrenciler ilk Ã¶ÄŸrenimine dÃ¼z yazÄ± ile baÅŸlayacak ve 3. veya 4. sÄ±nÄ±fta da el Â yazÄ±sÄ± Ã¶ÄŸrenecekler.
(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  ARKADAÅžLARINI, â€œUNUTULMADINIZ, BÄ°ZÄ°MLESÄ°NÄ°Zâ€™ DÄ°YEREK ANDILAR
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