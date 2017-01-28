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28 Ocak 2017
Eğitim

İletişim mezunları Medya Okuryazarlığı dersi öğretmenliğine atanmak istiyor

İletişim Fakültesi öğrencileri ve mezunları Medya Okuryazarlığı dersinin zorunlu olmasını ve dersin formasyonlu iletişim mezunları tarafından okutulmasını istiyor.
İletişim Fakültesi öğrencileri ve mezunları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni müfredat taslağını gündeme getirdiği bugünlerde Medya Okur yazarlığı dersi için harekete geçti. Öğrenci ve mezunlar, okullarda seçmeli olarak sunulan Medya Okuryazarlığı dersinin zorunlu olmasını ve formasyonlu iletişim mezunları tarafından verilmesini istiyor. Medya Okuryazarlığı dersinin iletişim fakültesi mezunları dışında farklı alandan geçici öğretmenler tarafından okutulmasının yanlış olduğunu dile getiren formasyonlu iletişim mezunları, konuyla ilgili yetkililerden gerekli çalışmanın yapılmasını talep ediyor.
İletişimciler, ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrencilerin medyayı doğru okumalarında Medya Okuryazarlığının çok önemli olmakla birlikte medya kültürünün kendisinin güçlü bir pedagoji biçimi olduğunu vurgulayarak, bu güçlü pedagoji biçimiyle formasyonlu iletişimcilerin dersi vermesinin dersin gerçek amacını bulması bakımından çok önemli olduğuna da dikkat çekti.
Yaklaşık 9 bin civarındaki formasyonlu iletişim mezunu Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden iletişim mezunlarından formasyon eğitimi alanlar için de atamada kadro verilmesini bekliyor. (İHA)

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