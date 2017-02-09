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09 Şubat 2017
Eğitim, Kültür Sanat

İki yıllık emeklerini sergilediler

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan Gümüş Takı İşlemeciliği kursu katılımcıları, kurs sırasında yaptıkları takıları Vali Yazıcıoğlu Kültür Sitesinde düzenlenen sergiyle beğeniye sundu.
Aydın Efeler Vali Yazıcıoğlu Kültür Sitesinde gerçekleşen serginin açılışını Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hacer Eryılmaz birlikte yaptı.
Sergiye katılan davetliler kursiyerlerin pirinç, bronz ve gümüş levhaları işleyerek ürettikleri takıları beğeni ile izledi.

Açılıştan sonra sergiye katılan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak’ın eşi, Derya Koçak sergilenen takıları inceleyerek usta öğretici Kamile Uyan’dan sergi hakkında bilgi aldı.
Gümüş Takı İşlemeciliği Kursu Usta Öğreticisi Kamile Uyan, kursiyerlerin doğadaki ham metali alıp işleyerek güzel ürünler ortaya çıkardıklarını belirterek, bu sergi ile ürünleri beğeniye sunduklarını ifade etti.

Uyan, “Hatfta içi ve hafta sonu kursumuz olmak üzere 25 kişilik iki farklı kursiyer gurubumuz var. Biz tamamen doğadaki ham metali alıp kendimiz işliyoruz. Hiçbir şekilde taş haricinde hazır ürün, kullanmıyoruz. Kursiyerlerimizkursa ilk başladığı zaman pirinç levhalar, bronz levhalar ile başlıyorlar. Ondan sonra aşama aşama gümüş levhalara geçiyoruz. 2 yıldır kursiyer arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Kurslarımız hala devam ediyor” dedi. (İHA)

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