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25 Mayıs 2017
Eğitim

HESA 2017 PROGRAMINA AYDIN’DAN 2 ÖĞRETMEN KATILACAK

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandırlıoğlu’nun katkılarıyla, Fizik Öğretmeni Erkan Akar’ın HESA 2017 programına katılacak olmasıyla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Güder, STEM Koordinatörü Murat Yusufoğlu ve Erkan Akar katıldı.
Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi’nde görevli  Fizik Öğretmeni Erkan Akar, Birleşik Devletler Uzay ve Roket Üssü’nde yapılacak olan STEM (Fen Bilimleri- Teknoloji- Mühendislik- Matematik) Eğiticileri için Uzay Akademisi (HESA 2017) programına katılacak.
DÜNYADAN 50 KİŞİ KATILACAK
STEM’in, eğiticilerinin mesleki kariyerlerini daha da geliştirmeyi, ders içi ve ders dışı faaliyetlerini zenginleştirmeyi ve özellikle de eğitim verdikleri hedef kitleyi STEM uygulamaları ile geleceğin bilim ve mühendislik alanlarına yönlendirmeyi amaçladığını belirten Fizik Öğretmeni Erkan Akar; “HESA 2017 programına dünyadan 50 kişi katılacak. Aydın’dan ise katılan tek benim. 21-27 Haziran tarihleri arasında 5 tam gün olarak eğitim gerçekleşecek. Bu eğitim Türkiye için çok faydalı olacak. Orada, öğrencilerin bilime olan ilgisini arttıracak yeni beceri ve teknikler öğreneceğiz. Türkiye’ye dönünce aldığımız eğitimi öğrencilere aktaracağız.” dedi.
“AMAÇ, YAŞAYARAK ÖĞRENME”
Akar’ın konuşmasının ardından STEM Koordinatörü Murat Yusufoğlu ise, “STEM porojesi uzun yıllardan beri var olan bir proje. STEM’de amaç yaşayarak öğrenme. Bunun sonucunda da yapılacak birçok aşama var ve STEM öğrencilere çok ciddi bir yetenek kazandıracak, amacımız bu yönde. Erkan Hocam da orada birçok şey öğrenecek. Orada edindiği tecrübeleri Erkan Hoca ilk önce bize yani STEM ekibine aktaracak, bizlerde öğrencilerimize eğitim vereceğiz.” şeklinde konuştu.
Dünyadan 50 kişinin katılacağı HESA 2017 programına Türkiye’den katılacak diğer isim ise Fen Bilgisi Öğretmeni Emre Uygur oldu.
(KUDRET CAN)

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