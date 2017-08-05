Halı temizleme sektörü okullu oldu

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlayan Halı Temizleme ve Tekstil ürünleri sektörü mesleki okullarda 4 yıllık eğitime tabii tutularak yasalaştı.

Profesyonel Halı Temizleyicileri ve Yardımlaşma Derneği (PHTYD) Başkanı Azem Kökez, Halı Temizleme ve Tekstil ürünleri sektörünün mesleki okullarda 4 yıllık eğitime tabii tutularak yasalaştığını söyledi.

Dernek olarak kurulan komisyonlarda Ulusal Meslek Standardı, Halı Temizleme ve Bakım Elemanı Seviye 3’ü hazırladıklarını belirten Kökez, “Dernek olarak Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız istişarelerimiz sonucu 20.06.2017 tarihli 30102 sayılı yasasıyla Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Meslek liselerinde okutulacak olan müfredatı ve Halı Temizleme ve Tekstil ürünleri ders kitaplarını Bakanlık temsilcileri ile beraber hazırlayarak talim terbiye kuruluna sevk ettik ve 2017-2018 Eğitim Yılına yetişmesini sağladık. Bu yasa ile birlikte artık 4 yıllık eğitimini almayan ve ustalık belgesi almayanlar sektör ile ilgili iş yeri açmayacaklar. Ustalık belgesi alanların belgeleri ulusal ve uluslararası alanda geçerli olacak” dedi.

5 yıl ve üzeri süredir faal bulunan işletme sahiplerinin Maliye ve Oda kaydını ibraz etmeleri halinde sınavsız olarak ustalık belgesini almaya hak kazanacağını kaydeden PHTYD Başkanı Kökez, “Çalışanlar ise aynı sektörde çalıştıklarını SSK dan belgeledikleri takdirde kalfalık belgesi almaya hak kazanacaklar ve sonrasında Ustalık Belgesi alabilecekler.

Ustalık Belgesine sahip mevcut işletmeler ise belgelerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun 5362 sayılı kanununun 75.maddesine uygunluğuna göre yeni yasanın geçerli olduğu Ustalık Belgesi ile değiştirebilecekler. Türkiye’deki işletmelerin büyük bölümü belgesiz ve oda kayıtsız olarak çalışmakta. Bu işletmeler, sahipleri ile birlikte çalışanlarını da 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Mesleki Okullara gitmeleri gerekmekte. Kalifiye eleman bulma zorluğu çeken sektörümüze Bakanlığımız yardımlarda bulunuyor. 4 yıllık eğitim süresince yıllık 36 hafta (Haftada 1 gün) sürecek olan eğitim süresini 18’er haftalık 1. Eğitim Dönemi ve 2.Eğitim dönemi olarak ayırmakta. Talep edilmesi durumunda öğrenciler okul müdürlükleri ile bir protokol hazırlanarak dönem eğitimlerini üst üste 18’er gün giderek eğitimlerini alabilecekler. Meslek dalımız Halı Temizleme ve Tekstil ürünleri olarak geniş bir kapsamda olduğu için eğitim müfredatında Halı Temizleme, Kuru Temizleme, Koltuk Temizleme ve Çamaşır Yıkama bulunacağı için Ustalık Belgesine sahip olanlar tek bir sektörde değil birçok sektörde çalışma ve iş yeri açma imkanına sahip olacaklar.” (İHA)