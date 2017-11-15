Erasmus kapsamında Fransa ve Polonya’ya gittiler

Aydın Efeler ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi Erasmusv e Plus KA2 projeleri kapsamında Fransa ve Polonya’da etkinliklere katıldı.

Efeler Mehmet Akif Ersoy ilkokulunun koordinatörlüğünü yürüttüğü “HealthyKıds” sağlıklı çocuklar isimli Erasmus projesi etkinliği, altı ülkenin katılımıyla Polanya’da gerçekleşti. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen toplantıda projenin ilk yılının değerlendirilmesi yapıldı, ve yapılacaklar görüşüldü.

Aynı kapsamda önümüzdeki yıl İtalya’da düzenlenecek etkinliklerde öğrenme ve öğretmeyi amaçlayan 6 ortak ülke temsilcileri yer alacak.

Aydın Cumhuriyet Anadolu Lisesi KA2 Stratejik Okul Ortaklığı Projesi “Healthy Body Sustainable World” kapsamında, Hollanda, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Martinique Adası, Fransa ve Türkiye’nin ortaklığında süregelen eğitim faaliyetlerinin bir diğer ayağı Fransa’nın Montpellier kentinde gerçekleştirildi.

Aydın Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin paydaşı olduğu projede tüm katılımcı ülkeler kendi beslenme kültürlerini, geçmişten günümüze beslenme alışkanlıklarının, ait oldukları toplum üzerindeki fiziksel etkilerini masaya yatırarak, bilgi paylaşımında bulundular.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey temsilcilerinin da ziyaret ettiği proje toplantısı sırasında Aydın Cumhuriyet Lisesi proje ekibi bakanlık yetkilileri ile gerek proje faaliyetleri gerekse kültürel ve eğitim konularında görüşme imkânı buldular.

Ayrıca, dünyamızın karşı karşıya olduğu doğal besin kaynakların tükenme tehlikesine karşı, alternatif besin türleri üzerinde araştırmalar yapılarak, çalıştaylar düzenlendi. Ev sahibi okulun bulunduğu Montpellier kentinde düzenlenen doğa ve kültür turları ile bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri misafir ülkelerin temsilcilerine tanıtıldı. (İHA)