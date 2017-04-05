Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YGS ÅŸampiyonunu Ã¶dÃ¼llendirdi

AydÄ±n Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Rahmi BaÅŸtuÄŸ, emniyet personelinin YGSâ€™de TÃ¼rkiye 23.â€™sÃ¼ ve AydÄ±n 1.â€™si olan kÄ±zÄ± Alev YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± Ã¶dÃ¼llendirdi.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Rahmi BaÅŸtuÄŸ, YGS 2017â€™de 492 puan alarak TÃ¼rkiye 23.â€™sÃ¼, ve AydÄ±n 1.â€™si olan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli Polis Memuru FÄ±rat YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n kÄ±zÄ± Alev YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± Ã¶dÃ¼llendirdi. BaÅŸtuÄŸ, YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ± iÃ§in AydÄ±n Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi sunacaklarÄ±nÄ± belirtti. (Ä°HA)