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05 Nisan 2017
EÄŸitim

Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YGS ÅŸampiyonunu Ã¶dÃ¼llendirdi

AydÄ±n Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Rahmi BaÅŸtuÄŸ, emniyet personelinin YGSâ€™de TÃ¼rkiye 23.â€™sÃ¼ ve AydÄ±n 1.â€™si olan kÄ±zÄ± Alev YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± Ã¶dÃ¼llendirdi.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Rahmi BaÅŸtuÄŸ, YGS 2017â€™de 492 puan alarak TÃ¼rkiye 23.â€™sÃ¼, ve AydÄ±n 1.â€™si olan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli Polis Memuru FÄ±rat YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n kÄ±zÄ± Alev YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± Ã¶dÃ¼llendirdi. BaÅŸtuÄŸ, YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ± iÃ§in AydÄ±n Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi sunacaklarÄ±nÄ± belirtti. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  MEYDANDA KÄ°TAP OKUDUL AR
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